Modewinkel Zara sluit op 31 januari definitief de deuren in Roeselare

Op woensdag 31 januari sluit de modewinkel Zara definitief de deuren langs de Ooststraat. Daarmee verdwijnt er een erg gesmaakte zaak bij vele shoppers in Roeselare.

Dat de Zara uit Roeselare zou verdwijnen, is al enkele maanden bekend. Nu is ook duidelijk dat de modeketen op woensdag 31 januari definitief de deuren sluit van de zaak in de Ooststraat. Daar palmt Zara sinds 2008 het pand in waar vroeger Winkelhuis Callebert gevestigd was. “We vinden het eigenlijk wel jammer dat Zara Roeselare verlaat. We zitten hier op kot en komen hier geregeld over de vloer. Bij Zara vind je nog veel leuke kledij. De winkel was de voorbije jaren echt een meerwaarde voor de winkelstraat”, zegt studente Amber Deruyck, die met haar vriendinnen Charlotte Sampers en Emma Haeck in de winkel aan het snuisteren is.

Wel nog online

Ook Robbe Demaegdt, Destiny Derumaux en Thibo Talloen kwamen er regelmatig over de vloer. “Vandaag heb ik er nog twee truien gekocht. In de Zara vind je voor elk wat wils. Het is spijtig dat ze de stad verlaten, maar daarom gaan we niet speciaal naar Kortrijk rijden. We blijven hier winkelen en voor kleren van Zara kunnen we nog steeds online terecht”, aldus Thibo. Hij vindt het wel jammer dat er na C&A opnieuw een grote winkelketen uit Roeselare verdwijnt. “Je merkt wel dat er nu meer kleinere zaken zijn”, zegt hij.

Ook voor senioren

Lily Pauwels is al wat ouder. Ze kwam de voorbije zestien jaar weinig over de vloer in Zara, maar had de winkel eigenlijk nog maar onlangs ontdekt. “Dit weekend kwam ik hier kijken voor een broek voor mijn man. Broeken voor senioren vind je niet zo gemakkelijk. Vroeger kochten we die op de markt, maar het kraam waar we vaste klant waren, is er niet meer. Nu had ik weer een goede betaalbare plek gevonden en nu gaat die al dicht. Jammer dat de winkel hier verdwijnt.”

Dertiger Wesley Maes is vooral benieuwd naar wat er in de toekomst in het pand komt. “Dit is een fantastisch pand met heel wat mogelijkheden. Samen met mijn vrouw en kinderen kwam ik hier de voorbije jaren meermaals over de vloer. Ik ben gecharmeerd door deze locatie, hopelijk is dat hetzelfde geval bij andere modezaken. Ik kan me moeilijk voorstellen dat een dergelijk pand lang zal leeg staan al zal er wellicht ook een stevig prijskaartje aan vasthangen.”

Zara gaat geen grote uitverkoop organiseren. Op 31 januari gaan de deuren ‘s avonds gewoon definitief dicht. Een deel van het personeel van de winkel in Roeselare gaat vanaf 1 februari aan de slag in Kortrijk, anderen kiezen voor een nieuwe uitdaging.

Aantrekkelijk pand

Niet alleen de klanten vind het jammer dat Zara sluit. Ook de leden van de vzw Shopping & Centrum Roeselare vinden het een spijtige zaak dat de winkelketen de stad de rug toekeert. Toch zijn ze hoopvol voor de toekomst van Roeselare als handelsstad. “Zara is een internationale keten en het is dan ook een internationale beslissing om de winkel in Roeselare te sluiten. Jammer, want de zaak draaide eigenlijk erg goed”, zegt voorzitter Sam Nuytten van de vzw Shopping & Centrum Roeselare.Sinds C&A de Ooststraat verliet, staat het enorme winkelpand nog steeds leeg. Nuytten denkt dat het pand van Zara niet zo lang leeg zal staan. “Het gebouw van C&A is erg verouderd. De winkel van Zara is nog steeds een erg mooi en aantrekkelijk winkelpand.”

Nieuwe winkels

De afgelopen jaren zijn er al veel grote spelers vertrokken uit het centrum van de stad. Jaren geleden ging Mexx al weg, maar intussen volgden ook grote ketens Esprit, C&A en nu dus Zara. Desondanks merkt Nuytten dat er nog steeds heel wat interesse is om in de stad een vestiging te openen. “Roeselare is en blijft een winkelstad. Niet enkel de Ooststraat, maar ook bijvoorbeeld de Jan Mahieustraat is erg populair. Ook in verschillende zijstraten van de Ooststraat zitten er erg mooie zaken”, zegt hij. “Binnenkort komen er opnieuw enkele winkels bij. Zo komt bijvoorbeeld Holland & Barrett binnenkort ook naar Roeselare, een zaak gespecialiseerd in gezondheids- en verzorgingsproducten.