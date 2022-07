Moderna Products heeft gloednieuwe en duurzame productiesite in gebruik genomen

Moderna Products is klaar voor de toekomst. In hun nieuwbouw langs de Zuidkaai, die ze recent in gebruik namen, beschikt men over de nieuwste machines, een automatisch hoogboumagazijn en de meest duurzame technieken.

Het verhaal van Moderna Products leest als een modern sprookje. Exact 90 jaar geleden startte het bedrijf als een knopenfabriek, pal achter de kerk van Kachtem. In de tweede generatie werd de omslag gemaakt van knopen naar plastic toebehoren voor huisdieren, van kattenbakken tot hondenkooien. Sinds 1998 staat met de derde generatie Saelen aan het roer. Ceo Bart Bonte en zijn echtgenote Chantal Saelen zetten de lijnen uit en zijn klaar voor de toekomst.

Dankzij een ultramodern hoogbouwmagazijn kon Izegem dag na de dag de evolutie in de bouwwerken langs de Zuidkaai mee volgen. “Toen we besloten te verhuizen wilden we in Izegem blijven. We zijn het stadsbestuur dan ook dankbaar dat ze mee geholpen hebben naar het zoeken voor een oplossing. En zo blijft de werkgelegenheid in Izegem. We hebben 80-tal mensen op de loonlijst staan, maar we zetten ook nog heel wat tijdelijke krachten in.”

Export naar meer dan 75 landen

De zoektocht naar bouwgrond was niet simpel, omdat de site minstens 25.000 vierkante meter moest beslaan. Op de bedrijfsgrond van het nieuwe meer actieve Sabbe-Dubaere werd een opportuniteit gevonden, in april dit jaar werd de grote verhuizing doorgevoerd. Aan de kantoren is men nu nog aan de afwerking bezig, maar alle personeelsleden zijn ondertussen verhuisd.

Chantal Saelen en Bart Bonte kijken de toekomst positief tegemoet: “Onze groei steeg tijdens de coronatijden exponentieel.” © Stefaan Beel

Maandag 11 juli namen Bart Bonte en Chantal Saelen de tijd om ons rond te leiden in de gloednieuwe uitvalsbasis. “We geloven rotsvast in de toekomst van ons bedrijf. Toen we het bedrijf overnamen, was er al export. Maar die beperkte zich tot de buurlanden. Nu voeren we al uit naar meer dan 75 landen en hebben we in Amerika een productiesite waar onze producten voor de VS en Canada worden gemaakt.”

De vroegere vestiging in de Lodewijk De Raetlaan in Kachtem was te klein geworden om de groei van Moderna te kunnen volgen. “In coronatijden is die groei dan ook nog eens exponentieel gestegen. We hebben op het goede moment de beslissing genomen om een nieuwbouw te realiseren. We zitten hier nu natuurlijk veel ruimer, waardoor ook het comfort van onze medewerkers is toegenomen.”

Geen gasaansluiting

Ook duurzaamheid staat centraal bij Moderna Products. “Onze daken liggen vol met zonnepalen, meer dan 6.100 in totaal. Op een zonnige dag als deze kunnen we voor 100 procent draaien op onze eigen opgewekte elektriciteit. Maar omdat we 7/7 en 24/24 werken, dus ook ‘s nachts, redden we het niet enkel met onze eigen elektriciteit. Die is goed voor 30 procent van ons verbruik. Een gasaansluiting hebben we niet, alle verwarming gebeurt met restwarmte.”

Maar ook in het productieproces is aandacht voor duurzaamheid. “Het PMD dat we met zijn allen inzamelen, wordt getrieerd en gewassen. Daar wordt het polypropeen uit gehaald en wij hebben die gerecycleerde pellets in ons productiesysteem opgenomen. Dat vergde wat aanpassingen. Maar ondertussen is één derde van onze grondstof al gerecycleerd materiaal, op termijn willen we dat nog veel hoger brengen.”

Interne opleidingen en doorgroeimogelijkheden

De nieuwbouw is op vele vlakken indrukwekkend. Vanuit de kantoren heb je een prachtig zicht over het kanaal, het automatisch magazijn is dan weer een hoogbouw van 40 meter hoog en 100 meter lang. De palletten wordt in 14 laadniveaus gestockeerd, goed voor 12.560 palletplaatsen. In Kachtem waren dat er slechts 3.500. “We zijn nu nog bezig met het wegwerken van wat kinderziektes, maar dat automatisch magazijn heeft tal van voordelen. Als een vrachtwagenchauffeur zich aandient, dan worden de juiste palletten aangevoerd. Voor onze medewerkers is dit ook veel ergonomischer. Ook wij zijn nog op zoek naar extra mensen, al zoeken we soms ook iets andere profielen dan vroeger. Maar ook intern voorzien we opleidingen en bieden we de mensen kans om door te groeien.”

In Kachtem werkte Moderna met 25 spuitgietmachines. “Hier zijn er nu al 33 in gebruik, op termijn kunnen we naar 59. Onze grondstof bevindt zich buiten het bedrijf in de acht silo’s van elk 200 ton die er staan opgesteld. Een buizenstelstel – in totaal goed voor 12 kilometer – brengt de grondstof naar binnen, waar het naar de machines wordt geleid. Alles gebeurt volautomatisch, van het spuiten van het product – dat tot 240 graden wordt opgewarmd – tot het afvoeren met een robotarm.”

Ook aan de vrijetijdsbesteding van het personeel is gedacht. Er ligt een petanque- en een padelveld. “En dat wordt ondertussen al gretig gebruikt. En hier hebben we geen buren die door de padelspelers gestoord kunnen worden”, besluiten Bart en Chantal met een knipoog.

www.modernaproducts.com