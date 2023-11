Modeontwerpster en edelsmid tonen hun talenten in Ieper

Tijdens Dag van de Ambachten op zondag 19 november kan je kennismaken met de talenten en creaties van allerhande ambachtslieden.

Bij modeontwerpster Heidi Pascal begon de passion for fashion al heel vroeg. “Ik herinner me dat ik een naaimachientje vroeg aan Sint-Maarten, waar ik mee aan de slag ging om kleding te maken voor mijn poppen. Vanaf mijn veertiende vond je me al elk vrij momentje achter moeders echte naaimachine voor the real stuff. Uiteindelijk werd ik modeontwerpster en volgde een bijkomende opleiding gespecialiseerd patroonontwerp.”

Ondertussen heeft Heidi al heel wat sprookjesachtige bruidsjurken mogen maken, maar ook voor de bruidegom kan ze in overleg een passende outfit uit haar vingers toveren. Met naald en draad kan Heidi iedereen laten schitteren. Je ontdekt haar ambacht op zondag 19 november tussen 11 en 17 uur in de Capucienenstraat 61.

Met een handgemaakt juweel van edelsmid Lien Deleu schitter je zo mogelijk nog net iets meer. “Tijdens mijn opleiding industrieel productontwerp heb ik het goudsmeden ontdekt. Voordien was ik al bezig met juweeltjes assembleren uit bestaande stukken en kralen. Ik heb toen de dagopleiding goudsmid-juwelier gevolgd bij Syntra West en ik leerde goudsmid Guido Deschuytter kennen, die net met pensioen ging.”

“Met een businessplan onder de arm trok ik naar de bank, waarna ik een overname kon doen van zijn machines en materiaal. Ik startte in Menen in een gesloten atelier dat enkel op afspraak werkte, maar ondertussen heb ik mijn eigen winkel, Artis&O. Ik ben het fierst op de verlovingsringen die ik al heb mogen ontwerpen.”

Neem op zondag 19 november gerust een kijkje bij Lien tussen 14 en 18 uur in de Stationsstraat 5 in Ieper. (DS)

Meer info: www.dagvandeambachten.be