MNM What’s Next event in Brugge maakt jongeren warm voor werk in eigen streek

Op donderdagmorgen 12 mei werd in het nieuwe Beurs-, Meeting- en Congrescentrum (BMCC) in Brugge het officiële startschot gegeven van het MNM What’s Next evenement. Drie dagen lang tonen meer dan zestig West-Vlaamse bedrijven hoe zij meebouwen aan een innovatieve en duurzame toekomst. Er worden duizenden scholieren verwacht in het BMCC.

Gedeputeerde Jean de Bethune, Voka regiovoorzitter Xavier Vanneste, VRT CEO Frederik Delaplace en de Brugse schepen voor Werk Pablo Annys, voorzitter van het BMCC, drukten donderdagochtend op de rode knop, als startschot van dit ambitieus jongerencongres.

Topregio

“West-Vlaanderen heeft alle troeven om in Europa een economische topregio te worden”, verklaarde Xavier Vanneste. “We hebben een sterke lokale economie, duurzame en hoogtechnologische bedrijven. Onze provincie bezit de hoogste productiviteit en de laagste werkloosheidsgraad.”

“Maar er is ook een grote arbeidskrapte, vele vacatures raken niet ingevuld. Ondanks ons sterk onderwijs en kennisinstellingen kampen we met een braindrain: veel jong talent verlaat onze provincie. De reden? Onwetendheid, de jongeren weten onvoldoende dat er bij ons zoveel interessante jobs zijn. Onbekend maakt onbemind.”

Braingain

“Een congres als MNM What’s Next helpt mee om West-Vlaamse jongeren warm te maken voor werk in eigen streek. We moeten onze West-Vlaamse bescheidenheid laten varen en meer tonen dat we fier zijn op onze bedrijven. Alleen dan kan de braindrain omgedraaid worden in een braingain!”

Volgens Pablo Annys beseffen jongeren inderdaad nog onvoldoende hoe goed het is om in West-Vlaanderen te wonen, te werken en te leven: “Ook ik ben pas na een tijdje tot dit besef gekomen en heb Brussel ingeruild voor Brugge.”

Gelukkig zijn

Voor gedeputeerde Jean de Bethune, de voorzitter van de provinciale ontwikkelingsmaatschappij (POM), is de essentie van dit congres dat de bedrijven inzien hoe belangrijk jongeren voor hen zijn: “Zij stappen naar hen toe, wegens de vele vacatures, en reiken hen de hand. Zij zijn er voor de jongeren en moeten hen overtuigen dat ze, door in onze provincie te werken, kunnen uitgroeien tot gelukkige mensen.”

Op 12, 13 en 14 mei tonen meer dan zestig grensverleggende West-Vlaamse bedrijven en organisaties op MNM What’s Next welke innovaties en ontwikkelingen het licht zien in onze provincie. Op donderdag en vrijdag staat het belevingsevent open voor jongeren van de derde graad secundair onderwijs. Voor studenten van het hoger onderwijs wordt er donderdagavond een afstudeerfeest georganiseerd, waarbij zij kunnen kennismaken met uitdagende jobs en lifehacks (handige weetjes) om succesvol van start te gaan.

Digitale wereld

Volgens Steven Lemmens, nethoofd van MNM, daagt deze radiozender met dit evenement jongeren uit om na te denken over de wereld van vandaag én morgen: “Samen met Voka West-Vlaanderen en POM West-Vlaanderen wil MNM jongeren klaarstomen voor een job, met toekomst, in een digitale wereld.”

Op zaterdag 14 mei verwelkomt MNM What’s NXT iedereen, jong en oud, die zich wil laten onderdompelen in de West-Vlaamse toekomstwereld. “Jongeren krijgen tijdens dit belevingsevent de kans om het kruim van onze West-Vlaamse high-end bedrijven te leren kennen”, aldus Steven Lemmens.

Smoothies

En er zijn heel wat sexy vacatures en interessante jobs in onze West-Vlaamse bedrijven. Om jongeren te lokken, bereidt voedingsbedrijf Ardo uit Ardooie futureproof smoothies en vegetarische curry’s met linzen. Glasfabriek AGC uit Zwankendamme moet de komende vijf jaar 40 procent van zijn vergrijzend personeel vervangen en pakt uit met tot de verbeelding sprekende internationale projecten, zoals de fabrikage van duizenden innovatieve spiegels in Israël en gekleurd glas voor de Ghelamco Arena.

Een ander hoogtechnologisch bedrijf is EEG Group uit Gullegem, dat technische snufjes in openbare gebouwen en ziekenhuizen installeert. Of wat dacht van Metagentics uit Oostende, dat gezonde voedinssuplementen ontwikkelt, om iedereen fit te houden?

Live uitzendingen

MNM zal met Generation M van op de jongerenbeurs in Brugge live uitzenden op donderdag 12 mei tussen 20 en 22 uur en op zaterdag 14 mei tussen 12 en 16 uur tijdens MNM Weekend.