Missault-ijsjes op de Zeedijk in Middelkerke

De Brugse ambachtelijke roomijskoning Missault opende aan de Zeedijk 60 zijn eerste buitenhuisverkooppunt. “We zijn blij met de goede start. Dat geeft ons vertrouwen voor de toekomst en wie weet, nog verder uitbreiding aan de kust”, stellen Simon Ronse en Annelies Thomaes.

NV Roomijs Missault mag dan wel een bekende naam zijn binnen de horecawereld en verkooppunten van diverse ijsproducten, veel particulieren vroegen zich af waar ze zich kon tegoed doen aan de ambachtelijke lekkernijen, zij het roomijs, sorbet, frisco’s, specifieke nagerechten of gespecialiseerde verjaardagstaarten.

Co-eigenaar Simon Ronse: “We waren al een flinke poos op zoek naar een geschikte locatie om ook de private consument naar ons toe te trekken. Uit marktonderzoek bleek dat we dit aan de kust het best zouden kunnen doen. Onze speurtocht bracht ons naar Middelkerke, duidelijk een gemeente is volle expansie met een ruim aanbod aan vernieuwingen en een zomerprogramma om U tegen te zeggen. Er is hier zowat elke dag iets te doen en ook het nieuw casino deed ons kiezen voor Middelkerke, waar duidelijk een nieuwe positieve wind waait. Onze goede start onderstreept onze keuze. De bezoekers zijn blij ons gevonden te hebben.”

Annelies Thomaes is alvast heel tevreden met de start: “Dat bewijst meteen de belangstelling van de ijsliefhebber, die duidelijk kiest voor kwaliteit. Al onze producten worden in Brugge op ambachtelijke wijze vervaardigd. Zowat twintig man staat in voor de dagelijkse verse aanvoer van 28 soorten ijssmaken, frisco’s en ijspralines. Het doet deugd dat onze eerste bezoekers in amper een paar weken al vaste klanten zijn”, lacht Annelies. (PG)