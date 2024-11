Miss Allure opent nu ook vestiging in Lippenslaan

Ruth Goethals van Miss Allure opent naast haar bestaande vestigingen in Maldegem, Aalter, Wingene en Ingelmunster nu ook een winkel in de Lippenslaan in Knokke. “Deze vestiging wordt de flagshopstore van het label Allures, dat ik samen met mijn dochters uit de grond heb gestampt”, vertelt Ruth Goethals.

In het weekend van 1 tot 3 november opende in de Lippenslaan 336 de damesboetiek Allure. Het gaat om een project van Ruth Goethals en haar dochters Sil en Sare De Vrieze. “Ik zit al 30 jaar in de kledingsector en mijn dochters vormen intussen de zesde generatie in de familie die in de branche actief is”, zegt Ruth Goethals. “Onder de noemer Miss Allure runnen wij meerdere kledingzaken in Oost- en West-Vlaanderen; meer bepaald in Knesselare, Maldegem, Wingene en Ingelmunster. En dan hebben we ook nog een outlet in Lievegem.”

Eigen kledinglijn

Maar voor Ruth en haar dochters Sil en Sare was het dus tijd voor een nieuwe uitdaging. “We zijn al vorige zomer gestart met onze eigen kledinglijn. Daarvoor hebben we zelf als familie heel wat knowhow in huis. Mijn ene dochter volgde de opleiding die men vroeger ‘snid en naad’ noemde en de andere dochter is kleur- en stijlconsulente. En zelf sta ik dus ook al tientallen jaren op de werkvloer in onze kledingwinkels”, vervolgt Ruth. “Waarom we met een eigen kledinglijn gestart zijn? Wel, onze winkels zijn zogenaamde ‘multibrand stores’, met meerdere merken dus, maar toch voelden we dat we daar een en ander te kort kwamen naar onze klanten toe. Bijvoorbeeld voor vrouwen met een maatje meer. Wij zorgen in onze kledinglijn ook voor mooie pasvormen en elegante kledij voor iets rondere vrouwen, en daar is toch wel vraag naar. Onze kledinglijn hebben we getest in onze vier bestaande winkels en dat liep heel goed.”

En nu zet Ruth dus de stap naar een nieuwe winkel, waar enkel kleding van het eigen label zal verkocht worden. “De vestiging in Knokke wordt dus een flagship storen voor de kledinglijn Allures”, zegt Ruth. “Bijzonder aan de winkel hier is dat we op de verdieping zelf bezig zijn met het ontwerpen van de kledij. De klanten kunnen ons als familiebedrijfje dus bezig zien en dat is ook wel een leuke meerwaarde denk ik.” (PDV)

Alle info: https://www.missallure.be/nl/home