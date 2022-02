Mireille Vandersteene maakt haarstukjes op maat: “Moedertje zou content zijn”

Mireille Vandersteene runt samen met haar zonen Quinten en Ambroos, nichtje Celeste en een team van hairstylisten ‘Het Huis van de Kapper’ in de Oostendestraat in Nieuwpoort. Ze is al 25 jaar bezig en sinds enkele jaren maakt ze ook pruiken op maat.

De familiezaak, intussen uitgegroeid tot een echte topper onder de kapsalons, bestaat dit jaar 25 jaar onder deze naam. Kamagurka is voor Mireille geen onbekende want ze komt voor in een nieuw werk van hem. “Zijn nichtje en ik waren jeugdvriendinnen. Kama werd vorig jaar 65 jaar en dit werd hier gevierd met een bijzonder project. Hij keerde deze zomer terug naar z’n roots en maakte hierover 65 korte reportages. Deze portretten bundelde hij tot een tentoonstelling in Westfront”, aldus Mireille die een moeilijke coronaperiode achter de rug heeft. “Het was een zware strop rond onze nek, we waren zeven maanden gesloten, maar ik bleef open voor mijn klanten met chemobehandeling. Ik wou deze mensen absoluut niet in de steek laten.

Freddy Maertens

Eigenlijk is ze een ‘Flandrien’ onder de kappers! De stap naar het wielrennen is snel gemaakt, want Freddy Maertens is een trouwe klant van het huis. “Ik was als tienermeisje buur van Freddy en Carine in Lombardsijde. Ik bleef steeds voor hun huis rondhangen tot Carine me op een dag vroeg of ik met de pasgeboren Romy een toertje wou maken. Ik werd hun ‘mini nanny’ en vandaar dat iedereen mij nu nog ‘Mimi’ noemt. Ik heb het wel en wee van Freddy en Carine meegemaakt. Ik heb veel volk en geen volk in hun straat zien staan. Ik heb verdriet en vreugde meegemaakt. Vandaar ook mijn blijvende sympathie voor de underdog.”

Toen ik met mijn mama naar pruikenwinkels ging, voelde dat niet comfortabel

Mireille verloor haar moeder Rosa aan kanker. “Ze was pas 68 jaar toen ze stierf aan kanker, ze is acht jaar ziek geweest. Het was een sterke vrouw, ’s morgens kreeg ze chemo en ’s avonds stond ze in de beenhouwerij.”

Warme aanpak

“Ik ben met haar naar pruikenwinkels gegaan maar dit voelde niet zo comfortabel. Een warme en persoonlijke aanpak is zo belangrijk bij deze problematiek. Daarom ben ik mezelf gaan verdiepen in de materie. Ik heb drie maanden opleidingen gevolgd in Nederland om het product volledig te leren kennen. Ik ben een creatieve kapster en het is een missie van mij om elke klant met een tof kapsel, brede glimlach en goed gevoel naar buiten te laten gaan. Ik begrijp wat het is en wat het doet met een mens. Chemopatiënten, dames met dunner wordend haar, alopecia. Ook mannen met erfelijke kaalheid of een dunner wordende haardos… voor iedereen proberen we een passende oplossing te vinden. De mensen worden ontvangen in een aparte ruimte waar ik alle tijd neem om te luisteren en waar ik de manier van werken kan uitleggen. Volgende afspraak is een pasmoment en dan wordt het haarwerkje in model geknipt op het hoofd van de klant zodat het heel persoonlijk wordt en een heel natuurlijk resultaat geeft. Dit is heel intens maar geeft mij zoveel voldoening. Had mijn moeder dit niet meegemaakt dan ging ik hier nooit aan begonnen zijn. Nu denk ik na elke klant: ‘moedertje zou content geweest zijn’.” (PG)