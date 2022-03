Miranda Provoost wil met Gigant-bier alle zintuigen prikkelen: “ik droom ervan dat ons bier internationaal doorbreekt”

“Eigentijds en eigenwijs”: zo stelt Miranda Provoost Gigant voor. Een kleine speler met grote ambities op de wereldwijde biermarkt. “Momenteel besteden we het brouwproces nog uit, maar wie weet brouwen we later in onze eigen brouwerij.”

Vijfentwintig jaar lang baatte Miranda Provoost (49) een tabakswinkel uit langs het kanaal, maar nu ligt het magazijn hier vol bier. “Inspelend op de vraag van ons Frans cliënteel wilden we het winkelaanbod oorspronkelijk uitbreiden met enkele Belgische speciaalbieren, tot ik in 2019 op het idee kwam om mijn eigen bier te vermarkten”, begint de oprichtster van Gigant.

Meer dan een jaar lang broedde ze samen met medewerker Kurt Outtier op verscheidene recepten, nadat hij een cursus tot microbrouwer had gevolgd. “Al snel was duidelijk dat wij niet het zoveelste blond of bruin biertje wilden aanbieden, maar dat we ons zouden positioneren in het premium segment, met bijzondere ingrediënten en dito smaken”, zegt Kurt.

“Om aan te tonen dat we meerdere bierstijlen kunnen ontwikkelen, lieten we meteen vier verschillende bieren brouwen met alcoholgehaltes van 4,4 tot 7,7%. Nu zijn we drie brouwbeurten verder; goed voor in totaal bijna 850 hectolier bier dat zowel in fles als in blik is afgevuld.”

Internationale ambities

Ondertussen breidde ook het team uit met Charlotte Ballieu en Marc Vanhoucke, die verantwoordelijk zijn voor de administratie en de lokale verkoop voor horeca en drankenhandels. Kurt focust zich dan weer op de verkoop voor export. “De bieren in kwestie dragen Engelse namen: Apéro Cult, Juicy Blue, Yellow Stone en Shore Thing. Samen met onze gedurfde merknaam onderstrepen we daarmee meteen onze internationale ambities”, stelt Miranda.

“Hoe cool zou het zijn om Gigant in een Italiaanse koelkast te zien staan, of dat het in China op café besteld wordt en dat een Amerikaanse chef-kok ermee aan de slag gaat?”

“We lieten ons inspireren door onze streek”

En dat is niet zomaar uit de lucht gegrepen, want de bieren vielen vorig jaar in de prijzen op de World Beer Awards. “Onze lancering verliep niet in optimale omstandigheden, want door corona misten we een aantal beurzen en moesten we langer wachten op onze verpakkingen.”

“Die kwamen uiteindelijk net op tijd om ons nog in te schrijven voor de awards en tot onze eigen verbazing kaapten we daar meteen drie prijzen weg. We wonnen de Belgische gouden medaille in de categorie ‘IPA – American Style’ en zilver bij de experimentele bieren. Daarnaast wonnen we ook een designaward voor de look van onze eigentijdse flesjes.”

Vernieuwende smaken

Ook de marketing staat namelijk op punt, met stijlvolle verpakkingen, atypische bierglazen en zelfs een Gigant-kledinglijn. “We hebben dan wel internationale allures, toch vinden we ook de lokale verankering belangrijk”, pikt Kurt in.

“Onze baseline is dan ook: It’s Belgian. It’s beer. It’s great. Bovendien lieten we ons door onze ligging inspireren bij de productontwikkeling. Zo is de Apéro Cult een schenkklare picon bière, wat typisch is voor de grensstreek. En onze beachy tripel, Shore Thing, wordt gebrouwen met zeekraal en zeewier. Zo is die perfect te combineren met visgerechten.”

Sinds september zijn de bieren te verkrijgen in de lokale horecazaken en drankenhandels. Ondertussen zijn ook de eerste contacten met het buitenland gelegd. “De eerste reacties zijn alvast positief; velen zijn aangenaam verrast door de vernieuwende smaken. Dat motiveert ons om nog meer bieren te ontwikkelen en wie weet brouwen we later zelfs in onze eigen brouwerij”, knipoogt Miranda.

(WV)