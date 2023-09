Minister Van Quickenborne brengt bezoek aan Ministry of Solar in Ruiselede

Dinsdagmorgen, van 8 tot 9 uur, bracht minister Van Quickenborne een bezoek aan het bedrijf Ministry of Solar in de Industriestraat in Ruiselede.

Het bedrijf, opgericht in 2016, ontwerpt, ontwikkelt en installeert zonnepaneelinstallaties voor de industrie, landbouw en overheidsgebouwen. In eigen land en in Luxemburg, Frankrijk en Spanje. Een topper in de sector van hernieuwbare energie met als uithangbord: oplossingen van A tot Z. Dat betekent: vanaf het eerste advies tot de zonne-opbrengst.

Het is een sterk expansief bedrijf met zowat veertig werknemers met drive voor technologie en innovatie. Onlangs nam het bedrijf een bijkomend pand in gebruik aan de overkant van de straat. Dat fungeert als opslagruimte. De ambitieuze toekomstplannen en de oplossingen werden besproken met de Vice-eersteminister tijdens het korte bedrijfsbezoek, wetend dat de hoge gast graag voeling houdt met de Belgische bedrijven. Zoals Ministry of Solar. Stipt om 9 uur was het bezoek afgerond en vertrokken twee wagens terig naar een volgende afspraak of de hoofdstad. (RV)