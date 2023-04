Minister Dalle wil met Flanders Game Hub in Kortrijk Vlaamse gamesector internationaal op de kaart zetten

Met de officiële lancering van de Flanders Game Hub in Kortrijk kan de Vlaamse gamesector een flinke stap vooruitzetten. De FGH ondersteunt Vlaamse ondernemers in de gamesector en heeft als doel om de braindrain tegen te gaan. Het is het Vlaamse antwoord op de war for talent. “Vlaanderen moet het Silicon Valley van de gamesector worden”, zegt Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V).

Donderdagmiddag werd de Flanders Game Hub officieel gelanceerd in Hangar K. “Met Level Up Flanders heeft minister Dalle een ambitieus programma neergelegd met als doelstelling Vlaanderen op de kaart te zetten als een van de topregio’s voor games en entertainment binnen Europa. Hangar K, Flemish Games Association, de West-Vlaamse hogeschool Howest en de videogame-incubator Dae Studios slaan in Flanders Game Hub de handen in elkaar om meer gamebedrijven succesvol te laten starten en groeien in Vlaanderen”, zegt general manager va de Hub Rik Leenknegt.

San Francisco

Het is ondertussen geen geheim meer: Vlaanderen bulkt van het talent op het vlak van game evelopment. De Vlaamse game-opleidingen behoren tot de absolute wereldtop. Tussen 2017 en 2020 zijn in België de studio’s van 65 naar 84 gestegen, waarvan het merendeel in Vlaanderen actief is.

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle heeft met zijn visienota Level Up Vlaanderen een krachtig statement gemaakt ter ondersteuning van de Vlaamse gamesector. Tijdens zijn recente missie naar de Game Developer’s Conference in San Francisco, het jaarlijkse mekka voor de globale gamesector, heeft de minister een niet mis te verstane boodschap uitgesproken: “Vlaanderen is een prime ecosystem for game dev talent”, zei hij.

300 miljoen euro

Naast financiële en promotionele steun en het stimuleren van cross-sectorale samenwerking is de Flanders Game Hub (FGH), op het Nelson Mandelaplein, het speerpunt van het Level Up-plan gedurende de huidige legislatuur. De FGH wordt het kloppend hart van de Vlaamse gamesector.

Gelijkaardige initiatieven in het buitenland, onder meer Finland, Zweden, Nederland, tonen aan dat een dergelijke hub een enorme boost kan geven aan de lokale gamesector. De FGH is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Howest DAE, VAF, departement Cultuur, Jeugd en Media en FLEGA.

“De FGH wordt een Vlaamse Gamehub waarbij het ‘samen sterk’-principe centraal staat. Bouwend op het in Vlaanderen opgeleide talent is het de ambitie de sector te doen groeien richting een jaarlijkse omzet van 300 miljoen euro”, aldus minister Dalle.

“De FGH zal actief zijn op verschillende domeinen: community building, Vlaanderen als ecosysteem in de markt zetten, promoten van een carrière als ondernemer in de Vlaamse gamesector, intensieve begeleiding gedurende 1 jaar van de geselecteerde studio’s en start-ups en aantrekken van buitenlandse studio’s en ontwikkelaars naar Vlaanderen”, duidt Rik Leenknegt, general manager van Flanders Game Hub.

De FGH is het Vlaamse antwoord op de war for talent. Een belangrijk deel van het in Vlaanderen opgeleide talent wordt momenteel gevaloriseerd door buitenlandse bedrijven in het buitenland. “Met de FGH willen we dit talent maximaal inzetten om in eigen regio economische groei te realiseren, en zo de braindrain omzetten in een braingain”, vult de minister aan.

Ontbrekende puzzelstukje

De totale financiering van de Flanders Game Hub bedraagt 3,5 miljoen euro, waarvan twee miljoen euro van de Vlaamse overheid. “Met de start van de Flanders Game Hub is het ontbrekende puzzelstukje in ons Vlaams ecosysteem gelegd: op zowat elk punt in hun groeitraject kunnen Vlaamse en Brusselse gamebedrijven rekenen op ondersteuning om over de volgende horde te geraken.”

“Ik twijfel er niet aan dat Vlaanderen, mede dankzij het talent dat de FGH zal samenbrengen, de komende jaren zal uitgroeien tot een topregio op het vlak gameproductie. Vlaanderen moet het Silicon Valley van de gamesector worden”, zegt Vlaams minister van Media Benjamin Dalle.