Minibusverhuur voor Meulebeke en regio

Tijdens de coronaperiode rijpte bij Tim Landuyt uit de Oude Paanderstraat de idee om minibusjes te verhuren. Hij is nu gestart met het verhuren van twee minibusjes, waarvan er één geschikt is voor rolstoelgebruikers.

“Tijdens de coronacrisis waren wij, als bedienden bij Fluvius, verplicht om thuis te werken”, opent Tim Landuyt. “Dit bracht met zich mee dat ik na mijn opdrachten soms nog tijd over had en dat zette me aan het denken hoe ik die tijd nuttig kon besteden. Mijn pa Eric was ondertussen zwaar getroffen door corona. Hij had zich een groot deel van zijn leven ingezet voor Dynamica en zorgde zelfs dat de minder mobiele leden van de groep met een speciaal busje konden afgehaald worden. Die busjes zijn ondertussen geschiedenis, maar voor mij waren ze de aanzet om een nieuwe zaak op te starten.”

“Na overleg met mijn echtgenote, Joke Vanoutrive, en een marktverkenning kwamen we tot het besluit dat er nu een grote nood is aan minibusjes, zowel voor particulier als voor rolstoelvervoer.”

Zaken lopen goed

“We hebben dan twee comfortabele en hoogwaardige busjes aangekocht, een Mercedes Vito voor acht personen en chauffeur, alsook een Ford Custom busje dat geschikt is voor het vervoer van twee rolstoelgebruikers met begeleiders. Het opladen en vastmaken van de rolwagens is geen probleem, alles werkt geautomatiseerd. Een gewoon rijbewijs volstaat om een dergelijk busje te besturen, al dient gezegd dat men 23 jaar oud moet zijn om achter het stuur hiervan plaats te nemen.”

“We zijn nu enkele weken aan de slag met ons bedrijf ‘Huur Minibus.be’ en de zaken lopen uitermate gesmeerd. We krijgen zelfs klanten over de vloer van Ieper en Aalst die zich uitermate gelukkig prijzen met ons aanbod. Dit belooft voor de toekomst.”

“Binnenkort vind je ons bedrijf in de Vanderheerenlaan 12c in Meulebeke waar we een bedrijfsgebouw met bureelruimte hebben aangekocht.” (LB)

info@huurminibus.be, 0484 51 89 24, www.huurminibus.be