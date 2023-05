Milcobel opent Mozzarella Experience Center in Langemark: “Milcobel zet België als mozzarellaland op de kaart”

In het bijzijn van Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere huldigde Milcobel op donderdag 11 mei haar Mozzarella Experience Center in. In dit ervaringscentrum wil Milcobel z’n jarenlange expertise inzetten ten voordele van professionele klanten uit de hele wereld, want de zuivelcoöperatie heeft klanten in 80-tal landen. “Vooral in Azië is er veel groei”, zegt Francis Relaes van Milcobel.

Met een productie van 65.000 ton mozzarella per jaar is de zuivelfabriek van Milcobel in Langemark de op twee na grootste mozzarellaproducent van de Europese Unie. “Milcobel heeft de voorbije 20 jaar geïnvesteerd in onderzoek naar de karakteristieken van mozzarella als ingrediënt”, zegt Francis Relaes, managing director Milcobel Premium Ingredients. “Dit resulteerde in waardevolle inzichten en kennis over het gedrag van mozzarella in een hele reeks toepassingen. Maar het leerde ons ook meer over rijping, transport, invriezen, ontdooien en andere zaken die belangrijk zijn op de vele exportmarkten waar Milcobel actief is.”

Inspiratiedagen

Het zijn onder andere die kennis en inzichten die Milcobel nu intensiever wil delen met klanten en partners. In het Mozzarella Experience Center zullen onder meer demo’s plaatsvinden. Klanten kunnen er specifieke toepassingen testen en analyseren en er zullen innovatie- en inspiratiedagen worden georganiseerd. Ten slotte wil Milcobel ook samenwerkingen op met pizzaiolo’s, chefs en hotelscholen opzetten.

Complex product

“Hier bouwen we verder aan een duurzame toekomst voor onze coöperatie en ons bedrijf door in te zetten op innovatie, knowhow, co-creatie en samenwerking met klanten en chefs wereldwijd. Een echt ervaringscentrum waar we onze kennis en expertise ten dienste stellen van onze klanten”, vervolgt Francis Relaes. “Mozzarella is een technisch erg complex product. Klanten stellen specifieke criteria voorop bij het bereiden van de kaas, qua kleur, blistering (hoe de kaas uitbakt), oil off (smeuïgheid), en de manier waarop de kaas smelt en stretcht. Die expertise opbouwen is een werk van vele jaren, en het is dankzij de ervaring van de voorbije 28 jaar dat Milcobel zich wist op te werken tot één van de referentiebedrijven in Europa en wereldwijd.”

De mozzarella die Milcobel in Langemark produceert, zijn niet de bolletjes mozzarella die je als consument typisch in de supermarkt koopt. Milcobel produceert mozzarellablokken als ingrediënt voor de food service markt. (Foto Milcobel)

“Milcobel is erin geslaagd België als mozzarellaland op de kaart te zetten,” zegt Europarlementslid Tom Vandenkendelaere, die het Mozzarella Experience Center officieel inhuldigde. “Anno 2023 heeft Milcobel niet alleen de reputatie van pionier van de Belgische mozzarella in eigen land, maar haar faam reikt ver buiten de eigen grenzen in Europa.”

‘Gerokken kaas’

De mozzarella die Milcobel in Langemark produceert, zijn niet de bolletjes mozzarella die je als consument typisch in de supermarkt koopt. Milcobel produceert mozzarella als ingrediënt voor de food service markt, denk aan producenten van pizza, pasta, panini’s of andere gerechten, of restaurantketens. “Mozzarella is de grootste kaassoort ter wereld op dit moment. Het vindt zijn oorsprong in Italië en werd oorspronkelijk uit de melk van waterbuffels geproduceerd. Later is men mozzarella uit koemelk gaan produceren en dit over de hele wereld”, legt Francis Relaes uit. “De groep van ‘formaggi a pasta filata’ – ofwel ‘gerokken kaas’ bestaat echter uit een breed gamma van kazen van de verse zachte mozzarellabolletjes – die vooral in Italië gemaakt worden – tot de ‘low moisture’ mozzarellablokken die Milcobel in Langemark produceert. Dit type mozzarella vertegenwoordigt 88% van de circa 3,8 miljoen ton mozzarella die wereldwijd wordt geproduceerd. Ongeveer 2,3 miljoen ton daarvan wordt in de VS geproduceerd, grotendeels bestemd voor de thuismarkt.”

Milcobel Asia

De klanten van Milcobel bevinden zich in een 80-tal landen wereldwijd. “Historisch gezien hebben we een sterke aanwezigheid in Europa, voornamelijk Zuid-Europa en in het Verenigd Koninkrijk”, aldus Francis Raes. “De Europese markt kent een jaarlijkse groei van zo’n 3%. De laatste jaren wordt vooral de Aziatische markt belangrijker. In verschillende Aziatische landen zien we een bovengemiddelde groei van 6 à 7 % per jaar. De oprichting van Milcobel Asia met een kantoor in Hong Kong een vijftal jaren geleden heeft een sterke volumegroei gebracht voor Milcobel in de regio en geeft ons bijzonder veel inzicht in de ontwikkelingen in deze markten. Milcobel kon ook voordeel halen uit de vrijhandelsakkoorden die de afgelopen jaren werden afgesloten met landen zoals Zuid-Korea en Japan.”

Bakbanaan met hagelslag en mozzarella

“In Europa gaat het merendeel van de mozzarella op de pizza, maar de meest innovatieve recepten zie je vandaag in Azië, zowel in de verfijnde fusion kitchen waarin mozzarella wordt verwerkt, maar ook in uitdagende streetfood zoals inktvis met mozzarella, corn dogs met kaas, of bakbanaan met hagelslag en mozzarella… Aziaten zijn vooral dol op de ‘fun factor’. De tijd dat Aziaten geen kaas aten, lijkt daarmee een afgesloten hoofdstuk. Sommige trends waaien ook over naar Europa”, besluit Francis Relaes. (TOGH)