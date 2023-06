Milcobel investeert 1,395 miljoen in nieuwe waterinstallatie in Langemark: “Tegen 2030 wateronafhankelijk”

Milcobel in Langemark verbruikt jaarlijks 1,5 miljoen m³ water, te vergelijken met het waterverbruik van 30.000 inwoners, maar met een investering van 1,395 miljoen euro in een hoogtechnologische waterbehandelingsinstallatie wil de zuivelproducent tegen 2030 volledig wateronafhankelijk zijn. “Zo neemt Milcobel de waterdruk tijdens de droge zomerperiode weg en geeft ze water in de achtertuin een tweede leven”, klinkt het.

Voor de nieuwe hoogtechnologische waterbehandelingsinstallatie ging Milcobel in zee met Pantarein Water, speler in circulaire industriële wateroplossingen. In de nieuwe waterbehandelingsinstallatie zal gezuiverd water van Aquafin op de Milcobel-site verder worden opgewaardeerd tot drinkwaterkwaliteit, om vervolgens in te zetten als proceswater.

Omgekeerde osmose

“Concreet zuiveren we het effluent van de waterzuivering van Aquafin met een ultrafiltratie en omgekeerde osmose”, vertelt sales engineer Floriaan Van Mechelen van Pantarein Water. “Dat is een vergaand filterproces waarbij we zuiver water overhouden, dat ook nog eens gedesinfecteerd wordt. Finaal is het water zeer zacht en van drinkwaterkwaliteit. Een win-win voor de natuur en Milcobel. De coöperatie kan economisch verder groeien ‘zonder uitputting van grondstoffen’, zoals de Europese Green Deal voorschrijft, en op termijn dus onafhankelijk worden van grondwater en leidingwater. Anderzijds neemt Milcobel de waterdruk tijdens de droge zomerperiode weg, geeft ze water in de achtertuin een tweede leven en kan ze water produceren aan een lagere operationele kost dan drinkwater.”

Blue Deal

Het innovatieve project maakt deel uit van de Blue Deal van de Vlaamse regering om maximaal in te zetten op circulair watergebruik. De investering van 1,395 miljoen euro wordt dan ook voor 40% gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Het waterverbruik van de zuivelcoöperatie van 1.700 melkveehouders met 1,4 miljard liter verwerkte melk per jaar is niet te onderschatten.

Water uit melk

“Water is cruciaal in ons productieproces”, zegt Ruben Puype, Corporate Sustainability Manager bij Milcobel. “Om kwalitatieve producten te maken, moeten we frequent reinigen. Denk maar aan de melkophaalwagens of productie-installaties. Op onze site in Langemark verbruiken we jaarlijks 1,5 miljoen m³ water, te vergelijken met het waterverbruik van 30.000 inwoners. Daarbij gebruiken we geen grondwater en recupereren we al bijna de helft van ons proceswater uit melk, vooral tijdens het droogproces bij het maken van melkpoeder en tijdens het kaasmaken. Zo winnen we jaarlijks het volume van bijna 300 olympische zwembaden.”

Strategisch belang

Milcobel zit vandaag, voor alle productiesites, op 42% waterhergebruik en mikt op minstens 75% in 2030. Specifiek in Langemark (waar mozzarella, melkpoeder, boter en ijsjes worden gemaakt) hoopt Milcobel in 2030 volledig zelfstandig te zijn in watervoorziening en dus ook geen stadswater meer te moeten afnemen. “Het gaat ook om de waterbeschikbaarheid veilig stellen om de dagelijks inkomende melk te kunnen verwerken”, zegt Ruben Puype. “We zitten in een droogtegevoelige regio. Het is voor ons van strategisch belang dat onze productie niet stilvalt omdat er geen water meer uit de kraan komt. Dat is effectief al gebeurd in het verleden. Wij hebben een aantal jaren terug watertanks geplaatst als buffers. ’s Nachts is er een hoger debiet, dus kunnen we gemakkelijker onze voorraden aanvullen voor het geval dat er overdag te weinig water binnenkomt. Op die manier vangen we dat bijna altijd op, maar heel accidenteel kan het gebeuren dat we stilvallen omdat de Watergroep niet de debieten kan leveren die we nodig hebben.”

Hele zuivelsector

Het efficiënt gebruik en hergebruik van water wordt trouwens steeds belangrijker in de hele zuivelsector. “Als je naar het waterverbruik bij de zuivelverwerkers kijkt, dan zien we een sterke evolutie”, zegt Lien Callewaert, die vanaf 1 juli de nieuwe directeur van BCZ, de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie, is. “In tien jaar, van 2012 tot 2022, daalde het waterverbruik per liter verwerkte melk met maar liefst 29 %. Ook tekenen we steeds betere cijfers op in waterhergebruik: ruim een derde van het gebruikt water komt uit alternatieve waterbronnen – en dat is zeker niet altijd gemakkelijk of evident. Ook melkveehouders zetten steeds meer in op alternatieve waterbronnen, met een evolutie van 28% in 2014 tot maar liefst 48% in 2022.”

180 miljoen euro investeringen

De investeringen en inspanningen in de hele keten lonen. “Met 180 miljoen euro investeringen in 2022, een absoluut record voor de zuivelsector, zetten we niet alleen in op nieuwe waterzuiveringsinstallaties, maar ook op een modernisering van de productie met energie-efficiëntere productielijnen”, vervolgt Lien Callewaert. “Anderzijds vormen meer duurzame verpakkingen en nieuwe verpakkingsinstallaties een belangrijke pijler in het verhaal. Ook wordt er ingezet op het verminderen van voedselverlies en het verlagen van de koolstofvoetafdruk van melk. Om maar te zeggen dat de hele keten op verschillende vlakken bewust bezig is met steeds duurzamere zuivel.” (TOGH)