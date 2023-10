Mikado heropent als belevingswinkel

Na serieuze verbouwingswerken heeft Mikado, aan de rotonde in de Roeselaarsestraat, dinsdagochtend opnieuw de deuren geopend. “Niet meer als krantenwinkel, maar als belevingswinkel waar je ook kunt genieten van een drankje of een spelletje darts kunt spelen”, aldus Jonas Samoy, die met de opening van de nieuwe winkel tegelijkertijd ook zijn moeder Conny Nys opvolgt als zaakvoerder.

Wie de voorbije weken langs de rotonde in het centrum van Moorslede passeerde, merkte ongetwijfeld dat er heel wat bedrijvigheid was in en rond krantenwinkel Mikado. “De voorbije jaren merkten we bepaalde evoluties. Zo verkopen we bijvoorbeeld een pak minder magazines dan vroeger. Een vernieuwing van de winkel drong zich op”, aldus Jonas Samoy.

Die vernieuwing werd groots aangepakt. Mikado kreeg een nieuwe ingang en de toonbank staat nu centraal in de winkel.

Dartsclub kan

“Een dezer dagen komen er ook nog tafeltjes binnen, zodat klanten hier kunnen genieten van een pintje, een frisdrankje of een koffie. Mikado is voortaan een belevingswinkel. Sinds vorig jaar trekken we ook volop de kaart van de dartsport. We verkopen tal van dartsproducten, vanaf eind deze week kun je hier de pijltjes ook volop komen uittesten op onze twee dartsbanen. Geïnteresseerden die hier een club willen opstarten, zijn zeker welkom.”

Conny Nys, de moeder van Jonas, runde Mikado de voorbije veertig jaar. Zij blijft nog drie jaar aan boord, maar niet meer als zaakvoerder. “Ik ben heel blij met de nieuwe winkel. De verbouwingen waren echt nodig. Een nieuwe baas, een nieuwe start. En de toog staat weer op de plek waar hij zoveel jaar geleden stond”, zegt Conny.

Mikado heeft ook nieuwe openingsuren. De belevingswinkel is open van 8 tot 19 uur. Op woensdagmiddag sluit Jonas om 12 uur de deuren, op zaterdag ‘s avonds om 18 uur. De winkel is op zon- en feestdagen gesloten. “In vergelijking met vroeger zijn we ‘s ochtends een uurtje later open, maar we blijven nu wel over de middag open. Ook ‘s avonds kunnen klanten hier iets langer dan voorheen terecht”, verduidelijkt Jonas Samoy nog. (BF)