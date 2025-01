“Mijn exclusieve sigaren zitten nu achter folie”: sigarenspecialist Erwin (60) investeert duizenden euro’s om aan rookwet te voldoen

“Een sigaar moet je ruiken en voelen, maar door de strengere rookwet verdwijnt dat imago. Mijn 1.007 soorten sigaren zitten binnenkort verscholen achter een folie.” Erwin De Plancke (60) uit Nieuwpoort zucht. Samen met zijn zakenpartner Frank Debode (55) runt hij al twintig jaar Het Boek, een dagbladhandel en rookwarenshop. De strengere rookwet, die vanaf april intreedt, is te verregaand vindt Erwin. “Dit zal de doodsteek betekenen voor veel speciaalzaken.”

Al van zijn 19de zit Erwin in de tabaksbranche, eerst als vertegenwoordiger, nu als zaakvoerder van Het Boek. “We startten twintig jaar geleden met deze dagbladhandel, waar ik ook mijn grote passie voor sigaren deel. In volle coronaperiode, 2020 om concreet te zijn, moesten we noodgedwongen verhuizen omdat het pand (The White Residence, red.) waarin we waren gevestigd grondig verbouwd zou worden. We vonden gelukkig in de buurt een nieuwe uitvalsbasis. Zeven dagen op zeven staan we paraat om onze klanten te bedienen. Hoewel ik eigenlijk al op pensioen zou kunnen, blijf ik met heel veel enthousiasme doorgaan. Ik heb geen zittend gat. Laat me maar mijn werk doen.”

In haar streven naar een rookvrije generatie verscherpt de overheid dit jaar de rookwet. Zo is het reeds verboden om te roken op plaatsen waar veel kinderen en jongeren komen, zoals attractieparken, dierentuinen en speelpleinen. Eind deze maand wordt dat verder uitgebreid naar bijvoorbeeld ingangen van zorginstellingen, scholen en bibliotheken. Vanaf april geldt er een verbod op het uitstallen van tabaksproducten. Die moeten opgeborgen zitten in een schuif of kast. Supermarkten groter dan 400 vierkante meter mogen zelfs geen tabaksproducten meer verkopen.

Grote investering

Hoewel het hem meer dan 50.000 euro heeft gekost, ging Erwin toch de investering aan om zijn zaak grondig aan te passen. “Uiteraard vind ik dat die wet te ver gaat, maar wat kan ik anders doen? Sigaren, dat is mijn passie. Ik wil daarmee nog jaren doorgaan. Daarom liet ik door het West-Vlaamse interieurbedrijf Devolder een winkelinrichting op maat maken. De sigaren verdwijnen achter een folie en de sigaretten zitten in apotheekkasten met schuiven. Daarnaast heb ik ook onze voorgevel moeten aanpassen. Daar stond tot voor kort een Cubaanse vrouw op die een sigaar rookte en ook dat zou kunnen aanzetten tot roken.”

Beleving

Wat hem vooral tegen de borst stoot, is, dat door de strengere rookwet, de beleving rond sigaren in de kiem wordt gesmoord. “Ik moet de klant nu een lijst tonen waarop mijn 1.007 soorten sigaren uit alle hoeken van de wereld staan. Vervolgens schuif ik mijn kast open en haal het doosje eruit om mee te geven met de klant. Bovendien staat op zo’n doosje ook nog eens een foto van een aangetaste long. Je moet weten dat ik sigaren heb van 10 tot wel 450 euro per stuk. Dat is een delicatesse waar je van moet genieten. Het is een ware beleving. Een sigaar moet je ruiken en voelen, maar dat verdwijnt nu allemaal. Over elke sigaar weet ik het verhaal. Ik reis de wereld rond om sigarenfabrieken te bezoeken. Waar zal die betutteling door de overheid eindigen? Ik vrees dat veel speciaalzaken de deuren zullen moeten sluiten. Laat ons hopen dat mijn vele klanten, uit binnen- en buitenland, de weg naar Nieuwpoort-Bad blijven vinden. De sigarenverkoop vormt nu 70 procent van mijn omzet.” (GUS)