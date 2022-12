Mieke Deprey verhuist met haar winkel naar pand Mayacoba: “Cezar is nog de enige hippe schoenenzaak in Zedelgem”

Schoenen Cezar verhuist eind augustus naar een pand even verderop in de Snellegemsestraat. “Daar zullen we nog meer kinder- en damesschoenen aanbieden en kiezen we voor een nog persoonlijkere aanpak”, zegt zaakvoerster Mieke Deprey.

Mieke Deprey nam 2,5 jaar geleden Schoenen Cezar in de Snellegemesestraat over. De schoenenzaak was gespecialiseerd in kinderschoenen en had ook al een klein aanbod damesschoenen. De voorbije jaren heeft Mieke haar eigen stempel gedrukt op Cezar en het aanbod damesschoenen verder uitgebreid.

“Twinning is winning wordt wel eens gezegd, en dat geldt ook bij schoenen. Moeders dragen graag dezelfde schoenen als hun dochters, maar ook omgekeerd. Veel collecties spelen daarop in en ontwerpen schoenen die prachtig en comfortabel zitten bij zowel moeders als dochters. Ook de maten worden steeds ruimer. Waar vroeger vooral 38 en 39 de courante maten in damesschoenen waren, is dat vandaag al eerder een 40 of een 41. Veel collecties gaan zelfs al tot 42 en 43. Ook die maten hebben we in ons aanbod, en ik moet zeggen dat die het eerst de deur uitgaan. Ook voor jongens hebben we natuurlijk grote maten, en ook hun vaders vinden hun ding in het aanbod.”

“Het huidige pand van Schoenen Cezar is uitstekend gelegen, maar ik was toch voorzichtig aan het uitkijken om een eigen winkel te kopen. Toen de zaakvoerster van Mayacoba haar pand te koop zette omdat zij met haar concept store naar Loppem verhuist, was dat een uitgelezen kans voor mij. Schoenen Cezar verhuist tegen eind augustus naar daar, en zal dus slechts op enkele meters verwijderd zijn van ons huidige adres.”

Koffiehoekje

Mieke is niet van plan om aan het concept te sleutelen, maar wil de extra mogelijkheden die het pand te bieden heeft optimaal benutten. “Door de extra ruimte kan ik het damesaanbod nog wat uitbreiden. Er komt opnieuw een leuke speelhoek voor de kinderen, en we willen nog meer inzetten op een persoonlijke aanpak en een huiselijke sfeer creëren. Zo denk ik bijvoorbeeld aan een koffiehoek, waar klanten van een koffietje kunnen genieten terwijl ze aan het wachten zijn of terwijl dochter- of zoonlief aan het passen is.”

Als afsluiter heeft Mieke nog een leuk weetje. “Ik had er zelf nog niet bij stilgestaan, maar laatst liet ik mij vertellen dat Schoenen Cezar nog de enige hippe schoenenzaak is in Groot-Zedelgem. Toch wel iets om trots op te zijn! We kijken uit naar onze nieuwe stek, waar we met evenveel passie en plezier de kleine en grote klanten helpen bij de aankoop van hun schoenen”, besluit Mieke.