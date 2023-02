Mieke Becue richt WeightWatchers-afdeling op in Waregem: “Taart koop ik niet want ik kan er niet van blijven”

De eindejaarsfeesten zijn traditioneel niet de beste periode voor lijf en leden, maar wel voor een dieetorganisatie als de WeightWatchers. Mieke Becue (50), die eind vorig jaar opnieuw een afdeling is gestart in Waregem, zag het aantal deelnemers aan de sessies sinds nieuwjaar verdubbelen: tot 35 nu. “De mensen zijn bijzonder gemotiveerd.”

In het dagelijkse leven werkt Mieke Becue uit Kruisem als kapper aan huis. ’s Avonds wordt ze de bezielende coach die deelnemers van de WeightWatchers-vergaderingen tot gezondere inzichten brengt. Ooit was ze zelf lid om af te slanken, maar sinds een jaar of zes richt ze – met succes – de ene na de andere afdeling op in de regio, de laatste in Waregem.

Wat was voor jou de aanleiding om je te laten helpen via de dieetorganisatie?

“Voor de communie van mijn dochter een jaar of zeven geleden wilde ik er slanker uitzien. Ik vond mezelf al een tijd te mollig en ik wilde een kilo of 10 minder wegen. Dat ging uiteindelijk allemaal redelijk vlot en sindsdien heb ik mijn gewicht ook altijd goed onder controle kunnen houden. Ik eet gezonder dan vroeger en zorg er daarnaast ook voor dat ik voldoende beweging heb. In mijn geval wil dat zeggen dat ik al eens rond ons huis loop of eens extra de trap op en af ga. In de plaats van met een overvolle wasmand naar boven te gaan kan je ook diverse kleine stapeltjes meenemen. Ik probeer ook twee keer per week een half uurtje te lopen.”

Kom je nooit meer in de verleiding om grote hoeveelheden voedsel en drank naar binnen te werken?

“Met drank heb ik dat nog nooit gehad. Ik drink geen alcohol en dat is een voordeel voor wie zijn figuur wil behouden, want daar zitten veel calorieën in. Algemeen hou ik me tijdens de week strak aan het regime en let ik goed op wat ik eet. In het weekend gun ik mezelf toch wat meer vrijheid. We gaan graag uit eten en dan wil ik toch vooral genieten. De dagen nadien zorg ik er dan wel voor dat ik opnieuw op mijn streefgewicht aanbeland. Verder zie ik er op toe dat er nooit taart in huis is want daar kan ik niet aan weerstaan. Dat is ook een gouden regel die ik op de groepssessies mee geef: maak dat je geen voedingsproducten binnen handbereik hebt waar je niet van kan blijven.”

Moet je de strijd tegen de kilo’s al van kindsbeen af voeren?

“Neen en zwaarlijvigheid zit ook niet in de familie. Mijn oudste dochter is trouwens in mijn voetsporen gestapt als coach bij de WeightWatchers. Ze was al veel bezig met gezonde voeding en ik had haar aangeraden om dat er bij te nemen. Het is ook een aardige bijverdienste voor wie jong is en nog een huis af te betalen heeft.”

Het valt me op dat er in Waregem ook jonge meisjes langskomen

Hoe ben je er toe gekomen om coach te worden?

“Dat kies je niet zelf, daarvoor word je gevraagd. Ik kreeg de vraag al vrij snel nadat ik zelf probeerde af te slanken via de WeightWatchers. Ik zag dat ook meteen zitten en zou het ook niet meer kunnen missen. Het is een belangrijk onderdeel van mijn vrijetijdsleven geworden en er zijn zelfs vriendschapsbanden uit voortgekomen. Een extra voordeel is dat je als coach verplicht bent om zelf je figuur te behouden. Het is voor de leden minder motiverend als de persoon vooraan zelf zijn gewicht niet onder controle heeft.”

Wat zie je zelf als jouw sterke punten als coach?

“Dat ik niet de schooljuf uithang in de klas. De mensen zitten daar ook niet op de schoolbanken. Iedereen mag volop zijn zegje doen. Ik heb de indruk dat de vrouwen die komen die aanpak wel weten te waarderen. Ik hoor dat toch regelmatig zeggen.”

Wie komt langs naar de groepssessies?

“Dat zijn in hoofdzaak vrouwen van tussen de 35 en de 60 jaar. Al valt het me op dat er in Waregem ook jonge meisjes bij zijn. Ze komen om alle mogelijke redenen, maar het vaakst gaat het toch om dames die zwangerschapskilo’s kwijt willen of die in het vooruitzicht van een evenement willen afslanken.”

De klemtoon ligt op gezonde voeding, maar wat is de raad die je geeft als het op beweging aankomt?

“Ik ben daar voorzichtig in. Ik ga niet zomaar zeggen dat ze dagelijks 10.000 stappen moeten doen of dat ze moeten gaan joggen. Wie heel zwaar is, zou dat ook niet aan kunnen. Algemeen raad ik aan om zoveel mogelijk in beweging te blijven.”

Je woont in Kruisem. Kom je ook wel eens naar Waregem zonder dat je vrouwen moet coachen?

“Ja al blijft dat vandaag nog in hoofdzaak beperkt tot winkelen. Deinze is ook niet ver, maar ik verkies toch Waregem. Vroeger kwamen we er meer. Onze kinderen hebben leren paardrijden bij Bloso en hebben het zwemmen onder de knie gekregen in De Treffer. Ze kwamen daar graag en liever dan in het zwembad van Deinze omdat het water er warmer was.” (lacht)

Privé Mieke Becue (50) is getrouwd met Kurt Debbaut (50). Ze wonen in de Duifhuisstraat in Kruisem. Er zijn drie kinderen: Charlotte (26), Sarah (24) en Pauline (18). Loopbaan Mieke studeerde grafische vormgeving maar heeft dat vak nooit uitgeoefend. Ze werkte haar leven lang als kapster, de jongste twintig jaar als kapper aan huis. Haar werkgebied reikt tot in Waregem. WeightWatchers Mieke was eerst lid van WeightWatchers en is nu zes jaar coach bij lokale afdelingen die ze zelf heeft opgericht. Ze is begonnen in Zwevegem, later kwamen Gavere en De Pinte er bij en sinds september vorig jaar is ze opnieuw van start gegaan met een afdeling in Waregem.