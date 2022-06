Middelkerke moet op zoek naar nieuwe hoteluitbater voor casinogebouw

De gemeente Middelkerke moet opnieuw op zoek naar een hoteluitbater voor het nieuwe casinogebouw. De Raad van State heeft de toewijzing van de concessie aan nv Belcasinos geschorst. Een van de pijnpunten zou een Casino Hotelpakketje zijn dat hotelgasten gratis jetons voor het casino schenkt.

Middelkerke moet op zoek naar een nieuwe uitbater voor het hotel in het nieuwe casinogebouw. Het gemeentebestuur had de concessie voor het hotel op 19 april gegund aan Belcasinos, die ook de speelzaal zal uitbaten. Flow Hospitality Group greep zo naast de concessie en stapte daarop naar de Raad van State. Met resultaat, want de Raad van State vond een deel van zijn argumenten gegrond en schrapte de gunning van de concessie.

Een van de zaken waarover de Raad van State valt is het Casino Hotelpakketje in de offerte van Belcasinos. Daarbij zouden hotelgasten een gratis jeton ter waarde van 1 euro krijgen om te gebruiken in het casino. Volgens de Raad van State is dat in strijd met de kansspelwet, waarbij artikel 19 stelt dat “Het aanbod en de verdeling van gratis schijven en/of penningen is verboden”.

Bovendien heeft volgens de Raad van State het promopakket een rol gespeeld in de beslissing van de gemeente om Belcasinos beter te beoordelen dan Flows en heeft Middelkerke de beide offertes van de kandidaten onvoldoende zorgvuldig onderzocht. “De verwerende partij lijkt minstens het zorgvuldigheidsbeginsel te hebben geschonden. Minstens lijkt de verwerende partij de offertes onvoldoende zorgvuldig te hebben onderzocht in het licht van wat wordt gevraagd in dat eerste subgunningscriterium”, staat er in het arrest te lezen.