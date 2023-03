Middelkerke legt strenge regels op aan nachtwinkels

Middelkerke kiest voor een strengere wetgeving rond nachtwinkels, om de problemen op een preventieve manier te kunnen oplossen. “Momenteel zijn nog geen problemen, maar we willen voorkomen in plaats van genezen”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker. “Daarom een hoge instapkost, een jaarlijkse belasting en afstand tussen nachtwinkels.”

In mei gaat er een nieuwe regelgeving in voor uitbaters die een nachtwinkel willen opstarten in Middelkerke. Zij moeten voortaan een openingsbelasting van 5.000 euro neerleggen, en daarbovenop jaarlijks 1.500 euro betalen. “We willen een wildgroei van dergelijke winkels voorkomen”, zegt de burgemeester.

Momenteel zijn er zes nachtwinkels in Middelkerke, die geen problemen veroorzaken. Maar beter voorkomen dan genezen denkt het gemeentebestuur. Een nieuwe regeling, die in mei van start gaat, bepaalt dat die enkel mogen openen tussen 18 en 6 uur. Er zijn ook ruimtelijke beperkingen: zo is er een limiet op het aantal nachtwinkels in een straal van 1000 m. De lokale politie voert daarnaast een ‘moraliteitsstudie’ uit. Met andere woorden: er is een onderzoek naar de (politionele) voorgeschiedenis van de kandidaat-uitbater. Wie een nachtwinkel in Middelkerke wil uitbaten moet ook een verplichte vestigings- en uitbatingsvergunning krijgen. Daarnaast wordt het strafbaar om alcohol in een nachtwinkel te nuttigen.

Een gezonde gemeente moet gezonde handelszaken hebben. Nachtwinkels verschillen fundamenteel van normale kleinhandel. “De openingsuren zijn grotendeels tijdens de nachtrust van de omwonenden. Bij onze buren in Oostende heb je meer nachtwinkels dan dat er winkels zijn in de Kapellestraat en de Adolf Buylstraat samen. Wij willen ervoor zorgen dat het hier zover niet kan komen”, klinkt het.

In de nachtwinkel schuin over het gemeentehuis maken de uitbaters zich niet meteen zorgen. Uitbater Ramesh Ashni Kumar heeft ook nog een zaak in Oostende. “Daar namen ze in 2017 reeds maatregelen om het aantal nachtwinkels fors terug te dringen. Ik kan dit wel begrijpen maar we passen ons wel aan. Onze winkel is reeds om 23 uur dicht en desnoods maken we er een krantenwinkel van die wat langer openblijft en herschikken we onze voedingswaren een beetje.”