Microbrouwerij Skolmann lanceert crowdfunding

Maldegemnaars Tom Heirman (42) en Jonas Schollaert (40) brachten in 2021 hun eerste bier Burning Skoll op de markt. Eerst als bierfirma maar nu als volwaardige brouwerij, gevestigd bij Sanapolis. Om de uitbouw te ondersteunen, starten ze een crowdfunding waarbij je onder meer levenslang bier kunt krijgen.

Net als zoveel startende brouwers begonnen ook Tom Heirman en Jonas Schollaert als bierfirma, wat betekent dat ze experimenteerden op een kleine testinstallatie of bij infrastructuur van derden, om dan het goedgekeurde brouwsel bij een grote, professionele brouwerij op groot volume laten brouwen. In die tweeënhalf jaar van hun bestaan lanceerden ze naast eersteling Burning Skoll ook nog de bieren Swarte Gront, Hopulair en White Kveiking.

“We begonnen inderdaad als bierfirma, maar het was steeds onze droom om te evolueren naar een echte brouwerij”, zegt Tom. “Het struikelblok was echter het vinden van een geschikte locatie. Totdat we in contact kwamen met Luc Verhulst, CEO van Terra Curae die de historische site Sanapolis (het voormalige Elisabethziekenhuis, red.) in Sijsele beheert.”

Uitbreiding

In april 2023 verhuisden de ambitieuze brouwers naar een vleugel van het zoude ziekenhuis in Sijsele. “Hier hebben we ons eigen brouwzaaltje kunnen realiseren. In onze brouwketels kunnen we 100 liter per brouwsel produceren en we hebben een totale vergistingscapaciteit tot 1000 liter. Maar we willen onze microbrouwerij nog verder uitbouwen”, zegt Jonas. “Om dit te bekostigen, lanceren we een crowdfunding met vier formules.”

Wie 100 euro steunt, ontvangt een fles 75 cl crowdfunding bier en krijgt de (bedrijfs)naam op de inkomhal van de brouwerij. Voor 250 euro haal je levenslang twaalf bieren van 33 cl af in de brouwerij. Je krijgt een gratis consumptie op de brouwerijfeesten en een brouwerijbezoek voor vier personen. Voor 500 euro krijg je er nog een Skøllmann t-shirt bovenop en wordt het brouwerijbezoek uitgebreid naar tien personen. En voor 1.000 euro krijg je ook nog een Skøllmann hoodie en een eetfestijn voor vijf personen op de brouwerijfeesten.”

We hopen met deze crowdfundingsronde de beschikbaarheid van onze ambachtelijke bieren over heel Vlaanderen uit breiden en zullen ons ook gericht inzetten op horeca”, geeft Tom Heirman nog mee.

Alle info via: www.skollmann.be/crowdfunding