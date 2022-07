Michèle opent bloemenzaak in Moorslede

De 25-jarige Michèle Samyn opende recent de deuren van Fleurs Michèle. De creatieve Moorsleedse palmt het pand in waar jarenlang Electro Crabbe huisde. “Na 3,5 jaar in Tsjechië maak ik een serieuze carrièreswitch, maar met bloemen en planten kan ik ook mijn creativiteit volop laten zien.”

Michèle Samyn volgde de opleiding digitale kunst en ging daarna aan de slag in het Tsjechische Brno. Ruim drie jaar zou ze er personages voor games ontwerpen. “Mede door de coronacrisis keerde ik vorig jaar terug naar de gemeente waar ik opgroeide. Ik zocht naar een job waarin ik mij opnieuw creatief kon uitleven. Die moest ik uiteindelijk niet ver zoeken. Ik heb al langer een passie voor planten en bloemen. Zo staat mijn eigen woning vol met speciale planten”, aldus Michèle.

Via haar contacten in de gemeente kwam Michèle te weten dat ze mogelijks de ruimte, waar jarenlang Electro Crabbe huisde, kon gebruiken.

“Ik volgde hier in 1975 mijn vader op. Vier jaar geleden gaven we eigenlijk al aan te stoppen met de zaak, maar uiteindelijk zouden we nog tot enkele weken geleden verder doen. Nu zijn we echter heel blij dat er een nieuwe, frisse wind door de ruimte waait. We zijn heel blij met de komst van deze mooie bloemenwinkel”, vertelt Raf Crabbe, die samen met zijn vrouw Monique de Rudder jarenlang de elektrozaak in het centrum runde.

Eigen stijl

De nieuwe bloemenwinkel Fleurs Michèle opende recent de deuren. “Met mijn specifieke stijl en creativiteit wil ik de klanten speciale bloemen en planten aanbieden”, aldus Michèle. Zij krijgt alvast volop de steun van Mia Vandamme van Bloemen Vandamme. Zij hielp de voorbije periode haar jonge collega bij de opstart van de nieuwe winkel. “Na 47 jaar komt er zondag een einde aan mijn bloemenwinkel in de Dadizeelsestraat”, zegt Mia die vanaf volgende week geniet van haar pensioen. Zij is alvast blij dat Michèle in haar voetsporen treedt en voor de job van bloemiste kiest. “Een jong, enthousiast persoon met een eigen stijl. Ik ben er van overtuigd dat ze dat goed zal doen.”

Info omtrent Fleurs Michèle is te vinden op de gelijknamige Facebook- en Instagrampagina. De winkel zal telkens open zijn van dinsdag tot en met zaterdag.