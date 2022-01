Michel Van Acker viert 200-jarig bestaan Wijnen Feys: “Elke dag moet ik mijn neus trainen”

Wijnen Feys uit Brugge viert zijn 200-jarig bestaan, bestuurder Michel Van Acker viert dan weer dertig jaar ondernemerschap. Met Sébastien Vandaele staat al een opvolger klaar. Het portret van een zakenman met een passie voor wijn en een positieve ingesteldheid: “Mijn glas is altijd halfvol!”

Bruggeling Michel Van Acker (64) beleefde de overstap naar het nieuwe jaar op een ongelukkige manier. Op weg naar een boekenwinkel voor een laat eindejaarcadeau viel hij in de Sint-Jakobsstraat met een elektrische fiets. Bijgevolg moet hij het jubileumjaar van Wijnen Feys met gekneusde ribben en een gebroken vinger aanvatten.

“Onze eindejaarsdrink moest nog beginnen”, glimlacht Michel Van Acker. “We hanteren trouwens strikte regels in ons wijnhuis: we drinken nooit op de werkvloer, bij degustatie van nieuwe wijnen wordt altijd gespuwd!”

Michels passie voor wijn dateert van in zijn jeugd, toen hij nog geen alcohol mocht consumeren: “Mijn vader, een houthandelaar, had thuis een wijnkelder, ik hield ervan om hem te observeren tijdens zijn wijnrituelen. Het halen van een fles uit de kelder, het ontkurken, het decanteren. Ik mocht niet mee drinken, maar spaarde alle wijnetiketten.”

Inno

“Ik ben toevallig in de wijnbranche gerold. Na mijn humaniora in OLVA en een master economie aan de Universiteit Gent werkte ik een jaar voor kaasimport Jan Dupont, waarna ik vijf jaar directeur was van de Inno in de Steenstraat. In 1991, op een feestje, vernam ik dat de wijnhandel van Jacques Feys te koop stond. Een jaar later kwamen we tot een definitief akkoord. In februari 1992 heb ik de aandelen van de familie Feys overgenomen. Nadien heb ik nog meer dan twee jaar samengewerkt met Jacques Feys, tot hij met pensioen ging in augustus 1995.”

“Deze wijnhandel werd in 1822 in de Weststraat in Diksmuide gesticht door Pieter-Jozef Feys en bleef vijf generaties in deze West-Vlaamse familie. Nadat het bedrijf tijdens WO I vernietigd was, verhuisde de handelszaak in 1918 naar de Cordoeanierstraat in Brugge, waar de inmiddels 91-jarige Jacques Feys nog altijd woont. Omdat zijn kelders te klein werden, bracht hij zijn zaak in 1966 onder in een groter pand in de Raamstraat. Op die plek was sinds 1839 brouwerij Den Os van de familie van Houtryve gevestigd, die er de Bourgogne des Flandres brouwde tot in 1954.”

“Aanvankelijk verkocht Wijnen Feys enkel Franse wijnen, maar wegens de stijgende belangstelling voor andere wijnregio’s hebben wij ons assortiment uitgebreid tot 700 wijnen uit vijftien landen. In onze kelders liggen constant 150.000 flessen wijn, we verkopen op jaarbasis 350.000 flessen. Persoonlijk vind ik Frankrijk nog altijd het godenland: de bakermat van de wijn bevat zoveel diversiteit. We kopen uitsluitend bij kleine, familiale domeinen, waar de eigenaar nog zelf zijn handen in zijn terroir steekt.”

“Of ik het wijnproeven na dertig jaar nog niet beu ben? Neen! Elke fles die ik in mijn handen neem, aanzie ik als mijn kind. Ik open elke fles nog altijd met een brede glimlach. Een proeverij blijft een verrassing, je weet nooit op voorhand of die wijn al op dronk is. Of op de terugweg is. Elke wijn wordt trouwens geboren in de fles en sterft in diezelfde fles…”

Frankrijk is nog altijd het godenland inzake wijn

“Ik proef altijd blind, het is de enige manier om objectief te oordelen. Wat mij opvalt is dat kleinere wijnlanden steeds grotere wijnen vol finesse en elegantie produceren. Zelf ben ik een enorm liefhebber van pinot noir uit de Bourgogne, maar ook uit Duitsland. Vraag mij niet om mijn persoonlijke voorkeur. Dat is als aan een vader vragen wie van zijn kinderen hij het liefst ziet. Al naargelang van mijn gevoelens, kies ik de wijn waarin ik zin heb. Ik zorg dan dat het gerecht met die wijn harmonieert. En niet omgekeerd!”

“Moet je als wijnhandelaar en goede neus hebben? Ja! Maar die kun je trainen én moet je voortdurend onderhouden. Je kunt het verleren bij gebrek aan oefening. In ons wijnhuis oefenen we dagelijks. En in mijn tuin thuis – ik heb groene vingers ! – kweek ik fruit, groenten en kruiden die je terugvindt in de wijnaroma’s. Ik kan je verzekeren dat degustaties op wijnbeurzen, waarbij je soms dagelijks tot 70 wijnen proeft, zeer vermoeiend zijn. Het vergt veel concentratie en via de slijmvliezen in je mond wordt toch een beetje alcohol opgenomen, ook als je de wijn uitspuwt. Hoeft een goede wijn per sé duur te zijn? Neen! Koop in de eerste plaats wijn die je zelf lust, laat je leiden door je persoonlijke smaak.”

Opvolging

”In de persoon van Sébastien Vandaele, de zoon van de broer van mijn partner Leen, heb ik een opvolger gevonden. Ik zal mij vooral concentreren op de vele activiteiten in dit jubileumjaar. Daarna komt de tijd voor mijn bucketlist: enkele wijnreizen, mijn passie voor auto’s en genieten van een glaasje wijn. Want wijn brengt mensen dichter bij elkaar. Ook in coronatijd blijf ik positief. Bij mij is het glas altijd halfvol, nooit halfleeg. Zelf wijn produceren zal ik niet meer doen. Ik weet hoe intens de arbeid is en dat het vele jaren duurt om perfecte druiven te oogsten!”

200 jaar Wijnen Feys is vereeuwigd in een jubileumboek.