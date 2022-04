Meulebeke bouwt met IVIO recyclagepark van de toekomst

Gemeente Meulebeke en IVIO hebben de plannen voorgesteld voor een nieuw recyclagepark in Meulebeke. Het wordt meteen een trendsetter voor de volledige IVIO-regio.

“Het bestaande recyclagepark met een oppervlakte van 3.000 m2 wordt maar liefst met 2.500 m2 uitgebreid, zijnde het driehoekig perceel naast het bestaande park dat nu gebruikt wordt door onze technische diensten”, legt Danny Bossuyt, schepen van Milieu uit.

Cindy Coucke, algemeen directeur IVIO, en Dries Dehaudt, voorzitter van IVIO, gaven verduidelijking. “Het nieuwe, ruim recyclagepark wordt uitgerust met een oprijplatform zodat zware afvalfracties makkelijker gelost kunnen worden.”

Veilig en ergonomisch

“Op die manier kunnen de gebruikers van het park op een veilige en ergonomische manier hun afval kwijt en vermijden we eveneens lange wachtfiles.”

“Onder het platform is er dan vrije ruimte voor afval dat best overdekt gestockeerd kan worden, we denken hierbij aan KGA, batterijen of herbruikbare spullen voor de Kringwinkel. De containers voor koelvries, groot wit en matrassen worden voorzien van een verhoogd aanrijgedeelte. Door deze uitbreiding zal nu ook asbest aanvaard worden.”

Via een webcam kunnen gebruikers de drukte in het park checken

“De hoofdingang van het park blijft behouden, maar de uitrit komt dus op een andere plaats, op die manier kruisen de wagens elkaar niet meer op het park. Ook de vrachtwagens krijgen een speciaal traject toegewezen zodat er steeds een vlotte bediening mogelijk is. Het park wordt uitgerust met een webcam, de gebruikers kunnen dan op elk moment de drukte in het park checken. Zowel online als bij de ingang van het park komt een bord met het plan van het park.”

850.000 euro

“Bij de aanleg van het park kiezen we voor energiezuinige en duurzame toepassingen”, pikt Danny Bossuyt weer in. “De werken worden in het najaar aangevat. Tijdens al die tijd kunnen onze inwoners met hun afval terecht in de tien andere recyclageparken van het IVIO-gebied.”

“Het kostenplaatje bedraagt 850.000 euro. Daarvan is 450.000 euro voor rekening van de gemeente, IVIO komt tussenbeide met 400.000 euro.”

“Ons recyclagepark kreeg in 2021 meer dan 25.000 bezoekers over de vloer, gemiddeld 125 per dag, waarvan 85 procent afkomstig waren uit Meulebeke.”

(LB)