Meubelzaak Dumpi Mart in Sint-Kruis viert vijftigjarig bestaan

Het was op 24 maart exact een halve eeuw geleden dat de meubelzaak Dumpi Mart langs de Maalse Steenweg in Sint-Kruis officieel de deuren opende. “We hebben in die tijd veel meegemaakt, van inkrimpen tot de coronacrisis”, vertelt Hélène De Jonckheere; kleindochter van oprichter Jérôme.

Alles begon in 1927, in de Wollestraat in Brugge, waar Galerijen De Jonckheere opgericht werd. De meubel- en interieurwinkel groeide aan een snel tempo en bleef dé meubelzaak van Vlaanderen of misschien wel in ons land tot die in 1988 stopte. De huidige site Dumpi Mart, langs de Maalse Steenweg in Sint-Kruis, werd in 1971 op een voormalig stuk van de marine gebouwd.

Voorloper

“Het gebouw was een voorloper in die tijd, en is nog altijd een vaste waarde in Brugge en omstreken”, vindt Hélène De Jonckheere, de jongste dochter van Marc De Jonckheere, die op amper 61-jarige leeftijd overleed. “Het had een oppervlakte van 8.000 vierkante meter en je kon er een hele dag in rondlopen. In 1996 werd echter beslist om het gebouw op te delen, wegens de stijgende concurrentie. Gelukkig had Jérôme De Jonckheere, mijn opa, daarmee destijds rekening gehouden, bij het bouwen ervan.”

Het pand, zo’n 325 meter lang met 68 etalages, kon gemakkelijk in units opgedeeld worden. Een van de eersten die toegevoegd werden, waren Hugo Van Praag – nu Fnac Vandenborre – en Trendhopper, dat later in faling ging en werd ingenomen door Tom&Co, Veritas, Standaard Boekhandel, Kruidvat en Paris ICI XL.

“Door die ontwikkelingen zijn er nu vijftien winkels in het pand, inclusief Dumpi Mart. “Onze opa was een visionair en de pionier in het cash & carry-systeem”, gaat Hélène verder. “Zijn leuze ‘Dumpi Mart ramt de prijzen’, herkenbaar in het logo, siert nog altijd de winkel. Opa gaf zijn kennis, ondernemingszin en doorzettingsvermogen door aan onze papa Marc, die het familiebedrijf met zijn mama Lucienne verder zette. Met hart en ziel, maar vooral met veel enthousiasme. Helaas hebben wij in 2019 van hem afscheid moeten nemen. Wij zullen de visie en missie die al twee generaties door deze onderneming vloeit verder blijven hanteren en koesteren.”

Het zijn nu de drie kleinkinderen – Nicolas, Hélène en Charlotte – van de stichter Jerome De Jonckheere die samen met hun moeder de winkel runnen.

Trouwe medewerkers

“We willen graag de mensen bedanken die ons sinds het begin bijgestaan hebben”, zegt Hélène De Jonckheere nog. “Onze leveranciers en vertegenwoordigers met wie we al zo lang samenwerken, en natuurlijk ook de belangrijkste mensen: ons personeel, van vroeger en nu. En zeker zij die al héél lang bij ons werken en op wie wij altijd kunnen rekenen.”

Zo’n trouwe werknemer is bijvoorbeeld Frederic Roose, die al 39 jaar voor de familie werkt. En er zijn nog die al meer dan dertig jaar dienst hebben.

