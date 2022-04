Meubelzaak Crinkles Fashion heeft met Crinkles Home een zusje in Kortrijk

“Crinkles Home is wat nog ontbrak in Kortrijk”, stelt Peter Cattebeke. “Het is niet louter een meubelzaak maar ook een belevingswinkel, waar je ook alle artikelen kan vinden om je huis van de nodige gezelligheid te voorzien.”

Peter speelde al lang met het idee om een bijkomend project te realiseren naast het fashionproject. Crinkles is een familiebedrijf met Peter en zijn vrouw Inès Dont en zoon Guillaume uit Kortrijk en zoon Gaetan en zijn vrouw Emelie Vandenabeele uit Moen. “Onze personeelsleden werken ook al meer dan 12 jaar bij ons en zijn ook als het ware familie geworden.”

Ruime parking

Crinkles Home is gevestigd in een gloednieuw pand op de hoek van de Dumolinlaan en de Doenaertstraat in Kortrijk met een ruime parking achter het pand. “We verkopen meubilair, tapijten, verlichting, koffietafelboeken, decoratie, toebehoren voor bad- en slaapkamer en alles om je interieur te pimpen.

“Alles wat in de winkel te zien is, is te koop. We zijn er trots op dat we erin geslaagd zijn om zoveel mogelijk met Europese producenten te werken. We verbinden onze naam Crinkles Home en Nobody Home aan producten die aan de normen van prijs en kwaliteit voldoen.”

De familie is ook van plan om evenementen zoals een ladies night en workshops of demonstraties te organiseren bij Crinkles Home.

(EDB)