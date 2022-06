Meubelen Consorzio, bekend van opvallende gevel, te koop

Na meer dan 40 jaar sluit de bekende meubelwinkel Consorzio langs de Moerkerkse Steenweg in Sint-Kruis binnen afzienbare tijd de deuren. Het pand staat te koop met een vraagprijs van 750.000 euro.

De zaak werd destijds opgestart door de uit Italië afkomstige Fortunato di Piazza en aanvankelijk werkte ook diens broer nog mee in de zaak. Op vandaag wordt de zaak gerund door Fortunato en zijn Vlaamse echtgenote Madeleine Schouteere. Bij Consorzio kon je al die jaren terecht voor salons, slaapkamers, eetkamers en decoratie. Typerend is het erg grote aanbod in het pand.

“Nu mijn grootouders een dagje ouder worden, kijken ze toch uit naar hun pensioen en stellen ze het pand te koop”, zegt hun kleinzoon Guillaume Mertens, die zich bekommert over de verkoop. Het handelspand bestaat uit drie verdiepingen en de totale toonzaaloppervlakte bedraagt 1.650 vierkante meter. Het is heel goed geschikt voor een commerciële activiteit zoals bijvoorbeeld een fitness of een ruimte voor personal trainers. Mijn grootouders hadden het graag laten ombouwen tot appartementen om zo te verkopen, maar de stad Brugge weigerde jammer genoeg een vergunning hiervoor.”

“De aanvraag omvatte de afbraak van de huidige bebouwing en het realiseren van vier appartementen en bijkomend nog eens het ingrijpend verbouwen van de achterliggende loods voor vier woningen”, zegt schepen van ruimtelijke ordening Franky Demon (CD&V). “De schaal en het volume van de nieuwbouw was niet passend in de omgeving en vormt geen verantwoorde overgang tussen de volumes. De bouwdichtheid op het perceel is te hoog en het project zou ook de parkeerdruk verhogen.”

(PDV)