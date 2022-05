METRO Middelkerke sluit de deuren na nieuwe klacht van concurrent

Woensdag was horecagroothandel METRO Cash & Carry Middelkerke voor de laatste keer open. Het sluit de deuren opnieuw – de eerste keer was in 2019 – na een klacht van de concurrentie.

Horecagroothandel METRO Cash & Carry – een onderdeel van Makro – opende in mei 2018 de deuren in de Biezenstraat, achteraan het shoppingcenter van Middelkerke. Al van bij het begin waren er strubbelingen met de concurrentie uit de buurt. Het ging dan vooral over de vergunning voor de uitbating van de parking en de uitbatingsvoorwaarden. Die vergunning zou er niet geweest zijn en in augustus 2019. In 2020 ging de winkel opnieuw open nadat men van nul was gestart en alle nodige vergunningen had aangevraagd. Opnieuw werd een klacht ingediend en de rechter besliste nu dat er geen geldige vergunning is voor de parking. De winkel moet dus dicht.

“Van de zeven rechtszaken hebben we er zes gewonnen. Die zevende is ons fataal geworden. We laten onze mensen echter niet in de steek en gaan oplossingen zoeken voor ieder van hen. Wij zijn altijd de concurrentie op een gezonde manier aangegaan en zijn uit gegaan van onze eigen sterkte. We geven echter nog niet zo snel op”, aldus CEO van METRO, Vincent Nolf.

Burgemeester van Middelkerke, Jean-Marie Dedecker, kwam de personeelsleden een hart onder de riem steken. “Het gaat hier om een vete die al jaren bezig is en dat heeft al lang niets meer met reglementering te maken”, reageert Dedecker. “De concurrentie vecht alles aan wat METRO doet: dat is niet alleen in Middelkerke zo, maar ook in andere regio’s. Puur pestgedrag en een sociaal bloedbad, want er staan dertig mensen op straat.”