Metaalbedrijven Deswarte en Maeyaert gaan samenwerken

Twee bekende metaalbedrijven uit de regio gaan intenser samenwerken. De holding KOFA die eerder het bedrijf Deswarte overnam, neemt nu ook de aandelen van het constructiebedrijf Maeyaert uit Oekene over. “Hiermee willen wij onze positie in de markt versterken”, legt Koen Dejonghe uit.

Concreet gaan de metaalbedrijven Deswarte uit Izegem en Maeyaert NV uit Oekene heel nauw samenwerken.

Johan Maeyaert van het gelijknamige metaalbedrijf in het Jakenshof verkoopt zijn aandelen aan de holding KOFA BV van Koen Dejonghe, managing director bij Deswarte, en Fabienne Betrand. Beiden namen al in 2016 de aandelen over van Werkhuizen Deswarte NV en Montagebedrijf Deswarte BV.

Maeyaert NV is een familiale kmo die in 1968 in Oekene werd opgericht door Herman Maeyaert. Het bedrijf groeide sindsdien uit tot een grote speler in de regio met bedrijfsgebouwen van meer dan 15.000 vierkante meter. Tot op heden stond Johan Maeyaert aan het roer van het bedrijf.

“Toen we hoorden dat Johan Maeyaert zijn aandelen wilde verkopen, zagen wij een interessante mogelijkheid en een oplossing voor de uitdagingen van morgen”, legt Koen Dejonghe van het Izegemse bedrijf Deswarte uit de Leo Bekaertlaan uit.

Efficiencyvoordelen

“De activiteiten van de firma Maeyaert sluiten uitstekend aan bij die van Deswarte. Bovendien speelt de fysieke nabijheid van beide bedrijven, op slechts zes kilometer van elkaar, een belangrijke rol. Deswarte en Maeyaert blijven wel twee afzonderlijke entiteiten, elk met hun eigen sterke punten, activiteiten en klanten zoals dat momenteel het geval is. Door deze verticale integratie zullen beide bedrijven over meer slagkracht beschikken. We denken daarbij aan het delen van alle aanwezige technische kennis en ervaring. Het gecombineerde machinepark samen met ons gekwalificeerd personeel, biedt extra mogelijkheden en efficiencyvoordelen. Daarnaast kunnen we het ruimtegebrek bij Deswarte in Izegem aanpakken door optimaal gebruik te maken van de infrastructuur in Oekene.” (BCR)