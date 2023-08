Metaalbedrijf Made in Inox viert 145-jarig bestaan met overdracht: “Vuur doorgeven aan de nieuwe generatie” 

Metaalbedrijf Made in Inox in Watou bestaat dit jaar 145 jaar. De verjaardag betekent het begin van een nieuw hoofdstuk voor Pol Cauwelier en Marleen Baelde. De zaakvoerders smeden er nog tot 28 augustus het ijzer en geven daarna het vuur door aan werkkracht Wannes Vandenaweele.

Het (metaal)verhaal begon in 1878 met de hoefsmederij van ‘t Rattekot. Jules Verhille en Lénie Dujardin waren de eerste generatie in de smederij ‘t Rattekot. De tweede generatie werd Zoë, Gaston en Maurice Verhille. Na het overlijden van Maurice, volgden Noël Cauwelier en Godelieve Delalleau. Het bedrijf is ondertussen bekend als Made in Inox met een modern atelier, nieuwe technologie en software.

“Onze roots gaan terug tot de smidse ‘t Rattekot, een smederij en ijzerwinkel die de overgrootouders van Pol, Jules en Leonie Verhille-Dujardein in 1878 uitbaatten in het gehucht ‘t Rattekot van Watou, op de grens tussen Frankrijk en België” klinkt het bij Marleen Baelde (65). Samen met haar man Pol Cauwelier (60) is ze nog tot 28 augustus zaakvoerder van Made in Inox. “Toen Pol de familiezaak verderzette, betekende dat de introductie van meer producten uit roestvast staal.”

“Made in Inox zou niet zijn wat het nu is zonder die rijke geschiedenis en die geschiedenis laten we ook tot leven komen binnen ons bedrijf”

Pol Cauwelier werd de vierde generatie binnen het familiebedrijf. “Made in Inox zou niet zijn wat het nu is zonder die rijke geschiedenis en die geschiedenis laten we ook tot leven komen binnen ons bedrijf. Het originele gemetselde smidsevuur, werkbanken… Onze (groot-)ouders werden in ere hersteld en kregen een plaats in de smidse ‘t Rattekot, die een educatieve rol speelt. Ook in Forge de belles Histoires, een unieke ruimte in onze bedrijfsgebouwen, brengen we de verhalen van onze voorouders tot leven. Onze voorouders zelf blijven voortleven in de namen van onze trappen, leuningen/balustrades en brievenbussen.”

Portail Jules & Julie

“Ingebed in een familie- en lokaal bedrijfsverhaal van 145 jaar, schreven we als vierde generatie verbindende verhalen rond werk. Op 28 augustus maken we ruimte voor een nieuw begin. Wij openen de ‘Portail Jules & Leonie’ en schrijven verder aan ons verhaal van de smid in ’t Rattekot.

(Lees verder onder de foto.)

Kleinkinderen Clara, Elisa en Lucia in de smederij van ‘t Rattekot met Pol. © Made in Inox

Het is een moment om in dankbaarheid terug te blikken op dat wat met inspanning van velen tot stand is gebracht. In de toekomst willen we verder schrijven aan ons verhaal van educatie en erfgoed, willen we de waarde van het vakmanschap verder onderstrepen en mensen met interesse in erfgoed en smeden samenbrengen”, zegt Marleen.

Waardige opvolger

“We vertrouwen de toekomst van Made in Inox na 30 jaar toe aan Wannes Vandenaweele. Met de negen jaar ervaring als projectleider bij ons zal hij ongetwijfeld zijn zin om te ondernemen bundelen met het aanwezige talent, vakmanschap en de creativiteit om de ideeën van de klanten vorm te geven en schrijft hij gedreven verder aan het verhaal in inox en staal. Uiteraard is het een emotioneel proces. Je neemt afstand en laat je ‘kindje’ in de handen van iemand anders, maar we hebben het volste vertrouwen in Wannes. Met veel vertrouwen geven we het vuur aan de nieuwe generatie. We lieten ons door consultant Marc Vande Gucht begeleiden tijdens de overname, want iedereen moet zich hier goed bij voelen. Het raakt veel mensen op verschillende vlakken. Alles gaat eigenlijk verder zoals het was met het vertrouwde personeel, dezelfde leveranciers en klanten, en onze waarden en normen”, klinkt het bij Pol en Marleen.

“Of we het jammer vinden dat het familiebedrijf hier stopt? We zijn vooral dankbaar dat we in Wannes een waardige opvolger hebben gevonden. Na het overlijden van onze dochter Isabel in 2013 moesten we omgaan met het onverwachte. Het verhaal van metaal verwerken wordt verdergezet door Wannes in Made in Inox en het erfgoed door ons in Portail Jules & Julie. We hebben deze beslissing samen genomen en zijn dankbaar dat we dit in goede gezondheid kunnen en mogen doen.”

Unieke kans

“Als 37-jarige krijg ik de unieke kans om Made in Inox over te nemen, een kans die ik met beide handen grijp. Met het vertrouwen dat ik van Pol en Marleen krijg, ga ik aan de slag om Made in Inox verder uit te bouwen met hun voorbeeld in gedachten. Ik engageer me graag van de jeugdbeweging tot jeugdraad en oudercomité. Ik neem graag mijn verantwoordelijkheid en kijk uit naar deze nieuwe stap”, zegt Wannes. Hij is getrouwd en papa van drie kinderen. Met zijn gezin woont hij in Vlamertinge, maar groeide op in Abele.

“Deze overname is geen nieuwe start, het is een verderzetting van een goed draaiend bedrijf dat kan rekenen op een zichzelf steeds verder ontwikkelend, ijzersterk team. Een team met gevestigde waarden dat zijn ervaring deelt met nieuwe krachten waarbij iedereen op zijn of haar manier verantwoordelijk is voor het welslagen van onze projecten. Door het benutten van ieders talenten staat Made in Inox al jaren garant voor het innovatief uitwerken van projecten vertrekkend vanop een stevig fundament. In een professioneel en modern uitgerust atelier ‘Joie de Créer’, gaan we vol vertrouwen de nieuwe uitdagingen van de toekomst tegemoet.”