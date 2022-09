Met Vleeshuis Witdouck heeft Winkel er slagerij bij

In juni 2019 sloten Luc en An in de Gullegemsestraat ‘Slagerij Luc’ om met welverdiend pensioen te gaan. Dik twee jaar later gaat, op hetzelfde adres, opnieuw een slagerij open. Het is Bosmolenaar Geert Witdouck die er zijn schouders onder zet.

Geert Witdouck heeft al heel wat ervaring in het slagerswereldje en werkte ook lang als traiteur. Zijn vader runde een slagerij op de Bosmolens en tot voor kort beleverde hij als traiteur heel wat grote bedrijven, vanuit zijn uitvalsbasis in Kachtem. In Roeselare had hij in de Spanjestraat met Trefpunt Puur ook een eigen restaurant. Nu gooit hij het dus over een andere boeg. Eerder nam hij al een vleesgroothandel in Roeselare over. “De overkoepelende zaak heet Vleeshuis Witdouck, omdat we ook een groothandel hebben. In de Gullegemsestraat openen we nu dus onze slagerij met de groothandel als motor erachter.”

Stand op Winkel Koerse

Geert, die nu in Waregem woont, voelt zich al goed thuis in Winkel. “Ik ben ondertussen ook gepromoveerd tot burgemeester van de straat voor Winkel Koerse. Op die dag zal ik aan het rondpunt een stand uitbaten en hotdogs en beenham verkopen.”

Ik ben hier ondertussen al burgemeester van de straat

De interesse in de slagerij is groot. “De mensen stoppen nu al om charcuterie te kopen, maar ze moeten nog even geduld uitoefenen. Op woensdag 21 september gaan we open. We zullen iedere dag van 7.30 tot 18 uur open zijn en op zaterdag van 8 tot 13 uur. Op zondag blijven we gesloten. Ik heb ondertussen een vast team en met Maxime Loones hebben we een ervaren beenhouwer die hier de dagelijkse leiding zal nemen”, zegt Geert.

“We gaan ook de ambachtelijke toer op. Alles wordt hier vers en zelf bereid. We zullen een mooi aanbod hebben. Ook wat kazen en wijn zal je hier kunnen krijgen. We houden het ook lokaal, want al onze leveranciers komen uit de onmiddellijke omgeving.”

Kip aan ‘t spit

“Op woensdag, vrijdag en zaterdag zullen we ook kip aan ‘t spit aanbieden. Voor groepen kunnen we dat iedere dag op aanvraag aanbieden. Bij de opening zullen we ook enkele acties doen en ook de kinderen mogen zich aan een verrassing verwachten.”

Binnenkort komt er ook een website online. Na de openingsuren zal je bestellingen kunnen afhalen die in speciale koelboxen bewaard zullen worden. Met een code zal je dan toegang krijgen tot de winkel.