“Met juiste paar schoenen vermijd je blessures”: Runners’ Lab opent deuren in Roeselare

Speciaalzaak Runners’ Lab opent komend weekend zijn eerste vestiging in West-Vlaanderen. Lopers kunnen vanaf zaterdag terecht in een deel van de voormalige gebouwen van meubelzaak Sinnfoort in Oekene bij Roeselare. In de winkel werd er onder andere een dertig meter lange piste aangelegd. “Door middel van een footscan gaan we samen met de klant op zoek naar de ideale schoen”, zegt CEO Koen Wilssens.

Runners’ Lab werd in 1980 opgericht in Beveren-Waas. Inmiddels zijn er al zes vestigingen in Vlaanderen, daar komt dit weekend een zevende bij. “In West-Vlaanderen hadden we nog geen winkel en dat terwijl het eigenlijk onze ambitie is om voor iedereen binnen de dertig minuten een winkel te voorzien”, zegt CEO en gewezen topatleet Koen Wilssens.

De voorbije jaren zocht hij in de regio rond Kortrijk en Roeselare naar een geschikt pand. “Net voor de zomer viel mijn oog op het leegstaande gebouw van Sinnfoort. Een goede locatie en ideale ligging. Toen ging plots alles erg snel.”

Crosscup

“Aan Roeselare hou ik erg goede herinneringen over. Hier nam ik in het verleden vaak deel aan de Crosscup”, zegt Wilssens. Na Deurne in 2021 en Rumst in 2022 is Roeselare al de derde nieuwe winkel in drie jaar tijd. “En volgend jaar komt ook nog Asse er bij. Maar nu kijken we vooral uit naar de start in Roeselare. Uit polls die we hielden bleek dat West-Vlamingen echt verlangen naar een winkel in hun omgeving.”

Loopanalyse

Aanstaande zaterdag opent Runners’ Lab Roeselare de deuren. Binnen geen rekken vol schoenen, maar wel een dertig meter lange testtrack. “Onze vier medewerkers komen hier via een loopanalyse te weten welke schoen er bij de klant past”, zegt winkelverantwoordelijke Tania Vandewalle.

Opvallend is dat er in de winkel zelf geen schoenen te zien zijn. 3.000 paar, goed voor 100 verschillende modellen, staan wel klaar in de stockruimte. “Na de loopanalyse stellen we voor de loper drie à vier geschikte modellen voor. Bij ons is het de voet die de schoen kiest. Dat vinden we heel belangrijk. Met het juiste paar schoenen vermijd je blessures”, aldus Wilssens.

Naast loopschoenen kan men bij Runners’ Lab terecht voor accessoires. “Zo hebben we verschillende materialen om aan trailrunning te doen en schenken we ook veel aandacht aan sportbeha’s. Uit onderzoek blijkt dat heel wat vrouwen voor een verkeerde bh kiezen bij het sporten”, zegt Vandewalle. Runners’ Lab schenkt ook veel aandacht aan blessurepreventie. Zo is er een groot aanbod aan Recovery Slippers, foamrollers en geeft een podoloog advies over steunzolen.

Openingsrun

De nieuwe speciaalzaak zet de opening op een sportieve manier in de kijker. Zowel op zaterdag en op zondag kunnen bezoekers aan de zaak genieten van een openingsrun van 6 of 10 kilometer. “De deelnemers kiezen hun eigen tempo en starten wanneer ze willen. We kozen voor een van de routes van Roeselare Loopt”, zegt Wilssens.