Met De Stutte heeft Den Hoorn eindelijk weer voedingswinkel

In de Hoornstraat in Den Hoorn heeft Femke Lonneville (32) samen met haar vader en stiefmoeder De Stutte geopend. Zo is er voor het eerst in lange tijd weer een voedingswinkeltje in het dorp. “We passen ons aanbod zoveel mogelijk aan de wensen van de klant aan”, klinkt het.

De bewoners van Den Hoorn kunnen tevreden zijn. Voor het eerst in jaren moeten ze niet langer de brug oversteken – naar Moerkerke dus – voor een broodje, wat beleg, drank of een beetje groenten en fruit. In het net geopende De Stutte, in de Hoornstraat 56, biedt Femke Lonneville samen met haar vader Franky Lonneville (59) een basisaanbod voeding. Franky’s vrouw Sonja Salens (57) verzorgt achter de schermen het nodige papierwerk.

Goed nagedacht

“Ik heb tot zo’n 25 jaar geleden zelf een tijd een bakkerij gerund in Moerkerke, daar waar nu bakkerij Roedts zit”, vertelt Franky, die in hoofdberoep actief blijft bij de firma Agri. “We hebben dit pand hier, een leegstaand handelspand, zo’n twee jaar geleden gekocht en de tijd genomen om te bekijken wat we ermee zouden doen. Dat er hier geen enkele algemene voedingswinkel was, speelde zeker mee in onze beslissing. Het brood kopen we in, maar patisserie en gebak maak ik hier zelf in het atelier. In deze beginfase luisteren we zoveel mogelijk naar wat de klanten wensen om zo een aangepast aanbod te kunnen uitbouwen.”

Opmerkelijk: in de koelbak zien we ook verpakt vers vlees liggen. Daarvoor werkt De Stutte samen met Natuurvlees Dobbelaere uit Moerkerke.

Drie dagen open

“Voorlopig zijn we open op zaterdag en maandag van 7 uur tot 18 uur, en op zondag van 7 uur tot 16 uur. Mogelijk komt er later een uitbreiding van de openingsuren, maar vooralsnog blijf ik de zaak combineren met mijn job als taxichauffeur in Blankenberge”, zegt Femke, die het gezicht is van de zaak. “En ik moet er natuurlijk ook zijn voor mijn zes maanden jonge dochtertje. Dat we op maandag open zijn, is overigens een bewuste keuze, want dat is net de sluitingsdag van bakkerij Roedts in Moerkerke. We zijn nog niet lang bezig, maar ik kan nu al zeggen dat het mij bevalt. Ik ben altijd al sociaal geweest, en maak graag tijd voor een praatje met de mensen uit het dorp of de passanten die langskomen.” (PDV)

Bestellingen? info@destutte.be