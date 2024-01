Met de pop-up Dreams Lab krijgen beginnende ondernemers de kans om hun project gratis uit te testen

Na een succesvolle eerste editie in Brussel in Galerie Toison d’Or lanceert Partena Professional voor de komende zes maanden een tweede Dreams Lab Pop-Up Store in Kortrijk. Beginnende ondernemers krijgen in Steenpoort 9 in het winkelwandelgebied de kans om hun project gratis uit te testen in een realistische omgeving.

Onder begeleiding van de experten van Partena Professional worden startende ondernemers volledig klaargestoomd voor de daadwerkelijke lancering van hun project. “We openen onze deuren voor startende ondernemers die hun product willen uittesten alsook ondernemers die bijvoorbeeld al een webshop beheren, maar nog geen fysieke winkel. Dankzij onze gepersonaliseerde begeleiding trachten we hun slaagkans te maximaliseren en bijgevolg hun ondernemersdromen waar te maken”, legt projectcoördinator Marijke Coussement uit. “Je betaalt geen huur of commissie en alle kosten voor nutsvoorzieningen zijn voor ons. Je krijgt zelfs een gratis betaalterminal van Axepta BNP Paribas.”

“Zo kan ik nagaan hoeveel ik moet verkopen per maand in functie van de kosten van een pand en hoe goed mijn product verkoopt in een fysieke winkel” – Elly Van Der Heyden van Yui Skin

De huidige deelnemende projecten zijn de huidverzorgingsproducten van Yui Skin, de handtassen- en schoenenspa van HOIHOI, de unieke objecten van Enjoy LarisArt en de analoge papiercollages van Blad Lijm Schaar. “Het is leuk om de verkoop van mijn producten eens op een fysieke locatie te kunnen testen, ik heb altijd een online shop gehad. Zo kan ik nagaan hoeveel ik moet verkopen per maand in functie van de kosten van een pand en hoe goed mijn product verkoopt in een fysieke winkel”, zegt Elly Van Der Heyden (26) van Yui Skin. “Ik heb een atelier in het tuinhuis van mijn ouderlijk thuis”, vult Justine Moens (30) van HOIHOI aan. “Het is dus super interessant om een fysieke locatie in een winkelstraat uit te testen, zeker kosteloos. Daarnaast genieten we van meer naamsbekendheid en kunnen we vragen direct beantwoorden als mensen eens binnenwandelen.”

Dreams Lab zoekt nog projecten of kunstenaars die in de winkel willen deelnemen voor minstens één of maximum twee maanden. Verder dien je ook minstens drie dagen per week aanwezig te zijn in de pop-up. Alle projecten, met uitzondering van de uitbating van horeca, kunnen hieraan deelnemen als ze klant zijn of worden van dienstverlener Partena Professional.