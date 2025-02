Met alle details af, lanceert studio wink officieel de coworkingruimte

In mei 2024 opende Elise Van Hoecke (30) studio wink op het Overbekeplein. Je vindt er kleurrijke interieurdecoratie, designitems met een knipoog en opvallende artikelen in samenwerking met lokale ontwerpers. Op het eerste verdiep start Elise nu officieel haar coworkingruimte. “Ik wil in 2025 wat meer inzetten op het tweede deel van mijn concept nu daar eindelijk alles af is.”

In december werkte Elise de laatste details af van haar coworkingruimte aan het Overbekeplein, zoals een badgesysteem waardoor je 24 op 7 binnen kan en een tv-scherm in de vergaderruimte. “Nu is alles klaar en heeft studio wink officieel een coworkingruimte. Boven heb ik plaats voor elf personen. De aansluitende vergaderruimte – akoestisch geïsoleerd met een magnetische whiteboard muur – biedt plaats voor zes. Verder is er nog een klein keukentje en bevindt zich op het gelijkvloers een loungegedeelte om bijvoorbeeld te eten over de middag, een boek te lezen of even te babbelen met de collega’s.”

Elise hoopt met de coworkingruimte een link te maken met het winkeltje beneden. “Makers die hier etaleren, kunnen bijvoorbeeld boven hun bureau opzetten voor administratie of om ideeën uit te werken. Daarnaast zit je hier tussen nog andere creatieve ondernemers wat een kruisbestuiving kan opleveren.”

Een kleurrijke muur scheidt de coworkingruimte van de vergaderruimte. © MD

“Ik werkte vaak in coworkings in Gent en ontdekte de meerwaarde van contact met andere zelfstandigen. Na mijn verhuis zocht ik een coworking in de buurt, maar de meeste waren wat grijs en groot met weinig interactie tussen leden. Daarom besloot ik er zelf één op te richten: een plek waar community en creativiteit centraal staan.”

“Het grote voordeel is de ligging in het hart van de stad. De meeste coworkings bevinden zich aan de rand, maar hier is alles binnen handbereik: winkels, restaurants, broodjeszaken. Bovendien geniet je van een prachtig uitzicht op het rustige Overbekeplein.”

Formules

De formules van studio wink zijn zeer flexibel, een voordeel ten opzichte van andere coworkingruimtes. “Bij velen moet je een langdurig abonnement afsluiten , hier kan je zelfs voor één uur per dag boeken, aan 4,50 euro exclusief btw. Ter waarde van een koffie geniet je van een professionele inrichting met ergonomische stoelen, wifi, printer, koffiemachine, stopcontacten in de tafels, én zit je tussen andere ondernemers.”