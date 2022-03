Mestdagh Artisan en Dierendonck winnen Gouden Tavola-award met ‘Croquette Carcasse’

Op de beurs Kortrijk Xpo konden Mestdagh Artisan uit Veurne en topslager Hendrik Dierendonck (die meerdere ateliers heeft) pronken met hun Gouden Tavola-award die hen werd toegekend in de categorie Delicatessen voor hun ‘Croquette Carcasse’. Tavola is de vakbeurs bij uitstek voor fijne en verse voeding die om de twee jaar wordt georganiseerd sinds 1982.

Innovatie is hét sleutelwoord in de Gouden Tavola-wedstrijd. De wedstrijdorganisatoren zijn op zoek naar baanbrekende nieuwe producten die bovendien ook lekker en van topkwaliteit horen te zijn. Voor deze editie schreven zich 68 bedrijven in met in totaal 92 producten. Daarover boog een strenge, professionele jury uit diverse sectoren zich het hoofd om 14 laureaten in 4 categorieën (Delicatessen, Retail, Foodservice en Traiteur/Traditionele Bediening) te bekronen.

Premium vleeskroket

In de categorie Delicatessen werden slager Hendrik Dierendonck en Mestdagh Artisan als eerste genomineerd met hun ‘Croquette Carcasse’. Die innovatieve premium vleeskroket kwam tot stand door een intensieve samenwerking van twee West-Vlaamse familiebedrijven die op dezelfde golflengte zitten.

Hendrik Dierendonck gaf het familiebedrijf dat zijn vader Raymond in 1970 startte, een boost en nam de pioniersrol op zich om het slagersambacht nieuw leven in te blazen. Dat doet hij met heel veel passie, met respect voor de dieren, de natuur, het terroir en de smaak van het vlees. Het verhaal van de familie Mestdagh sluit hierbij aan.

Luc Mestdagh begon in 1978 als jonge ondernemer in Hotel-Restaurant La Péniche in Koksijde in de kelder te experimenteren met een ‘soufflé au Grand Marnier’. Dat leidde uiteindelijk tot de productie van hoogwaardige diepvriesproducten met de vermaarde garnaal- en kaaskroketten van Mestdagh.

Selectie patisserieproducten

Toen dochter Hilde in het bedrijf stapte, werd er een exclusieve selectie patisserieproducten aan het gamma toegevoegd. Sinds 2004 huist Mestdagh Artisan in een moderne vestiging waar Hilde en haar man Marc Gombert na 18 jaar de zaak hebben overgedragen aan Klaas Vandendries.

Ook Klaas komt uit de slagerssector: “Mijn ouders zetten de familiebeenhouwerij in Veurne, die dateert van 1830, verder. Topkwaliteit is altijd een van onze belangrijke criteria geweest. Hendrik en ik zijn van dezelfde generatie en allebei opgegroeid in de slagerij. Elke dinsdag ontmoetten we elkaar op de vroegmarkt in het slachthuis van Adinkerke, en vrijdagavond in het café. We zijn collega’s en kameraden met dezelfde filosofie.”

Hendrik vult aan: “Ik droom al jaren van een vleeskroket die haar gelijke niet kent. België is bekend om zijn garnaalkroketten, maar een goed gemaakte vleeskroket is even lekker. Mestdagh Artisan is gekend om zijn ambachtelijke kroketten en Klaas en ik zijn al lang vrienden. We sloegen de handen in elkaar en we zijn uitermate trots op het resultaat: onze ‘croquette Carcasse’.”

Dieprode kleur

“Het geheim van dit topproduct is de ambachtelijke ‘marbré de boeuf’ van onze runderen West-Vlaams Rood. Het is een klassieker uit de Franse keuken waarvoor ik een eigen recept ontwikkelde. Het nekstuk van het rund gaart in de oven op lage temperatuur tot het in stukjes uit elkaar valt. Daarna wordt het tot draadjes getrokken. Door het vlees vooraf een nacht te pekelen wordt het extra mals en smaakvol, en behoudt het zijn dieprode kleur.”

“Ons tweede unieke ingrediënt is Gulden Draak, een donker robijnrode tripel met hergisting op fles van Brouwerij Van Steenberge. Het authentieke bier met toetsen van karamel, gebrande mout en koffie versterkt de authentieke vleessmaak van de kroket en zorgt voor een friszuur bittertje. Het geheel wordt op smaak gebracht met pittige mosterd.”

Regionale verankering

Hoewel Klaas nog maar recent de fakkel heeft overgenomen bij Mestdagh Artisan, heeft hij al ambitieuze toekomstplannen, waar Marc Gombert en Hilde Mestdagh helemaal achterstaan. “Ik verwacht een stijging in onze sector”, verzekert Klaas. “Ik noem onze producten ook liever ‘vriesvers’ dan ‘diepvries’. Omdat we met verse kwalitatieve ingrediënten werken, vertaalt zich dat ook in het eindproduct.”

“Ik vind het ook belangrijk om samen te werken met mensen met dezelfde filosofie, en onze kennis en knowhow samen te brengen. We zijn momenteel bezig om samen met een Ardens bedrijf Ardense kroketten te ontwikkelen en met Thijs Dewicke van Kaasboerderij De Moerenaar hebben we ook plannen. Ik geloof sterk in een regionale verankering, die bredere perspectieven biedt!”

