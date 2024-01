Mercedes-Benz opent vernieuwde vestiging van Van Mossel in Knokke

De Van Mossel Automotive Group opende vrijdagmiddag een volledig vernieuwd Mercedes-Benz filiaal langs de Natiënlaan in Knokke. Van Mossel nam al in 2022 alle Mercedes vestigingenvan de familie Verneenooghe over en is die nu grondig aan het vernieuwen. “Het interieur straalt ontspanning en aantrekkelijkheid uit, vergelijkbaar met een business class lounge”, zegt Koen Claesen, ceo van Van Mossel België en Luxemburg.

Het Mercedes-Benz dealership in Knokke was jarenlang in handen van de familie Proot. Enkele jaren terug kreeg de groep Vereenooghe een grote participatie; via de overname van Auto Terminus dat dus participaties had in Garage Proot en Garage Cools. In 2022 echter nam Van Mossel Automotive Group het stuur over van de Mercedes-Benz vestigingen van de familie Vereenooghe. Van Mossel werd 75 jaar geleden opgericht in Nederlands Brabant en telt nu 437 vestigingen verspreid over België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De vestiging langs de Natiënlaan in Knokke gaat nu door het leven als Mercedes-Benz Van Mossel Vereenooghe en werd onlangs grondig vernieuwd, net zoals de vestiging in Brugge overigens. Wij namen een kijkje in Knokke.

Optimale klantenbeleving

“De vestiging is de afgelopen maanden volledig verbouwd volgens de richtlijnen van MAR 20 X”, zegt Koen Claesen, de ceo van Van Mossel Automotive Group België en Luxemburg. “Dit staat voor ‘Markenaufrit Retail. Het belichaamt de nieuwe merkbeleving van Mercedes-Benz met het oog op optimale klantenbeleving. De vernieuwde vestigingen presenteren authentieke luxe op eigentijdse wijze. Het slimme verlichtingsontwerp benadrukt de technische aspecten van de voertuigen en creëert tegelijk een sfeer van opwinding, elegantie en rust. Het straalt ontspanning en aantrekkelijkheid uit, vergelijkbaar met een business class lounge. Een speciaal bargedeelte biedt plaats voor de informele gesprekken, terwijl de toegang tot de auto’s comfortabeler en plezieriger is gemaakt.”

Verder wordt er in de vernieuwde vestiging ook gewerkt met led-schermen waarop relevante informatie over het aanbod te zien is en met digitale touchpoints; dit in combinatie met vlot aanspreekbare verkopers in de showroom.