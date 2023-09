Mephisto Shop Kortrijk overgenomen door Steffi en Niels: “Een frisse wind met vertrouwde kwaliteit”

Begin september namen Steffi Brié (32) en Niels Cienszkowski (32) de schoenenwinkel Mephisto in de Steenpoort, tegenover BON DIA brunch, over. “Mephisto is gekend voor haar stijlvolle en comfortabele kwaliteitsschoenen. We zijn vastberaden om de solide reputatie van de vestiging in Kortrijk te behouden en tegelijkertijd een frisse wind door de winkel te laten waaien.”

Nieuwe uitbaters Steffi en Niels zijn geen onbekende in de schoenenbranche. Beiden hebben meer dan tien jaar ervaring in hun twee andere Mephisto winkels in Gent en Oostende. “Kortrijk is een heel mooie aanwinst voor onze Mephistofamilie. Vroeger, nog voor de vorige eigenaars, was deze zaak zelfs van Steffi haar ouders Willy en Nadine”, vertelt Niels. “De stad heeft ons op zo veel manieren verrast. Er hangt een heel fijne sfeer in Kortrijk. Het is niet super groot zoals bijvoorbeeld Gent en mensen nemen hier echt de tijd om te shoppen in tegenstelling tot kuststad Oostende, waar veel gehaaste toeristen zijn.”

“Het valt me ook enorm op dat iedereen heel vriendelijk is. Kortrijk is echt een aangename winkelstad met een mooi aanbod aan zaken” – Niels

De shoppende Kortrijkaan is volgens het koppel een ander type cliënteel. “Hier heb je echt heel trouwe klanten die veel belang hechten aan kwaliteit. Het valt me ook enorm op dat iedereen heel vriendelijk is. Kortrijk is echt een aangename winkelstad met een mooi aanbod aan zaken waar mensen minder snel shoppen en ook gewoon eens binnenkomen om te kijken of een babbeltje te slaan.”

Mephisto Shop Kortrijk is al jarenlang een vaste waarde in het winkelwandelgebied. “We bieden een breed scala aan stijlvolle en comfortabele schoenen en staan bekend om onze uitmuntende service en deskundig advies”, zegt Steffi. “Met de overname hebben we de winkel wat opgefrist, een accentmuur met structuurverf geschilderd en de zaak wat anders ingedeeld voor meer ruimtegevoel. De collectie hebben we wat naar onze hand gezet met meer jonge en sportieve modellen om nu ook op dertigers te mikken, maar er is voor iedereen iets”, vult Niels aan.

Om de overname te vieren, geeft Mephisto een dubbele korting op de klantenkaart tot en met maandag 25 september. Met je klantenkaart krijg je altijd 5 procent korting op de volgende aankoop, nu is dat dus 10 procent.