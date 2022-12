Menen probeert nieuwe ondernemers aan te trekken met campagne ‘Ondermenen’

De leegstand wegwerken en ondernemers aantrekken. Het is de aartsmoeilijke taak die het stadsbestuur als prioriteit op de agenda heeft gezet. Met “Plant hier je zaakje” kunnen zowel verhuurders als huurders kijken in de richting van een win-winsituatie.

Nieuw is het concept niet meteen. Reeds in 2015 werd het project ‘OnderMenen’ gelanceerd, waarbij eigenaars een leegstandsbelasting konden vermijden op voorwaarde dat ze starters aantrekkelijke voorwaarden boden. Toch bleek het idee nooit echt aan te slaan want er kwam amper beweging in de lijst van panden.

“Eigenaars van handelspanden waarvan het gebouw al een tijd leeg staat, lopen het risico tegen een leegstandstaks aan te kijken”, verduidelijk schepen Renaat Vandenbulcke (N-VA). “Toch is die belasting niet het doel maar slechts een middel om mensen te stimuleren een oplossing te zoeken. Wanneer een pand voldoet aan enkele criteria, kan het worden opgenomen in onze database en kunnen we allen samen op zoek naar huurders.”

Die huurders kunnen op hun beurt dan weer gebruik maken van uitzonderlijke voorwaarden. “In overleg met de verhuurders worden de huurprijzen dan beperkt, van 150 tot maximaal 900 euro per gebouw per maand”, pikt schepen Virginie Breye (N-VA) in. “Zo kunnen starters zich volop concentreren op de uitbouw van hun zaak zonder zich zorgen te moeten maken over hoge huurprijzen. Ook wordt het perfect mogelijk om zo pop-up initiatieven te lanceren. Het voormalige restaurant Au Repos, in de Moeskroenstraat, is hier een knap voorbeeld van. Wie zich in de horeca wil lanceren kan nagenoeg meteen starten want het gebouw is instapklaar.”

Het project kreeg de nieuwe en frisse naam van “Plant hier je zaakje”. Naast aantrekkelijke huurprijzen begeleidt de dienst economie starters ook met enkele praktische zaken. Eigenaars die hun gebouw in de lijst laten opnemen, worden vrijgesteld van leegstandstaks. Wanneer het gebouw voor meer dan 6 maanden wordt verhuurd, wordt het uit register van leegstand geschrapt. Op de lijst staan op dit ogenblik 6 beschikbare handelspanden. De lijst kan worden geraadpleegd op www.menen.be/ondermenen.