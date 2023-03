Meiboom gezet op iconische Hanekop

Maandagmiddag is op de Hanekop, een van de hoogste gebouwen van de stad, de meiboom geplaatst. Veevoederbedrijven Maselis, Versele-Laga en Debaillie werken samen om het iconische gebouw zijn functie van weleer te geven. Nadat de Roeselaarse firma Verstraete.team de Hanekop helemaal heeft gerenoveerd, zal het gebouw weer gebruikt worden om granen te stapelen en te verwerken.

Met een hoogte van zo’n 60 meter is Granero Industrio, de voormalige Hanekop, een van de hoogste en bekendste gebouwen van de stad. De Hanekop staat inmiddels al een tiental jaar leeg. De veevoederbedrijven Maselis, Versele-Laga en Debaillie beslisten in 2017 het gebouwen samen te kopen van veevoedermolens Dossche uit Deinze. De afgelopen twee jaar werd het gebouw ontmanteld.

“Sinds juni zijn ook wij hier aan de slag. Aanvankelijk hielpen we met de moeilijkste sloopwerken, daarna bouwden we onder andere een traphal en een liftkoker”, zegt Francis Verstraete van Verstraete.team.

Brug over de Vaart

De eerste fase van de werken zal in juni afgerond zijn. De gerenoveerde gebouwen zullen dan 150 silo’s met een opslagcapaciteit van 20.000 kubieke meter bevatten. In een tweede fase worden er nog extra silo’s bijgebouwd. Maandag werd de meiboom op het dak geplaatst.

Wanneer de voormalige Hanekop in gebruik genomen kan worden, is nog niet uitgemaakt. Bedoeling is dat er in een latere fase ook een brug wordt gebouwd over de vaart die Granero Industrio met de gebouwen van Maselis moet verbinden.