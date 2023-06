‘Meester Olivier’ van het zesde leerjaar naar Topspeelplaats

‘Meester Olivier’ zei na 24 jaar het onderwijs vaarwel en begon in Wervik zijn eigen onderneming Topspeelplaats. Ondertussen met succes want er is al een aanbod van een kleine 200 stuks, in alle kleuren en vormen, klein en groot. En er wordt al geleverd in Frankrijk. Olivier (46) is de broer van comedian David Galle en helpt in augustus met de Wervikse Oldtimer Liefhebbers langs de Bootweg de internationale oldtimermeeting organiseren.

Topspeelplaats ontwerpt, fabriceert en verkoopt inrichtingen en materialen voor veilige en uitdagende speelplaatsen. Het aanbod is heel divers. Van vuilnisbakken, picknick- en zitbanken, plantenbakken en rubber valtegels tot boekentasrekken, voetbaldoeltjes, decoratieve bordjes, speelplaats-kapstokken, thermoplastics, panelen met tafels van vermenigvuldiging en fietsen.

Ruim twee jaar geleden kocht hij een unit in het bedrijvencentrum Vanrullen op de Menensesteenweg en staat er te assembleren. “Ondertussen is het hier te klein geworden en huur ik aan de overkant voor de stockage een tweede unit”, zegt Olivier. “Momenteel neem ik in het onderwijs verlof zonder wedde en zal ik op een bepaalde dag moeten kiezen of ik naar de klas terugkeer of niet.”

“Destijds ben ik begonnen in het derde leerjaar van Mariënburg in Wervik. Nadien stond ik daar in het zesde tot aan de fusie. Nadien verhuisde ik naar de vestiging Magdalenastraat en had er tot 2018 het zesde leerjaar.”

Garage

Meer dan waarschijnlijk wordt het onderwijs een afgesloten hoofdstuk want de zaken met Topspeelplaats gaan goed. “Ik ben begonnen met vijf objecten en het zijn er ondertussen al tweehonderd”, klinkt het. “Ik ben klein begonnen. Ik kan sowieso niet stil zitten en had nood aan een nieuwe uitdaging om een paar uur per week te doen.”

“Ik ben begonnen in mijn garage thuis. Het werd te klein en gebruikte ik ook de garage van mijn ouders. Tot ik een deel van het atelier van Trappen Renier in de Robert Klingstraat mocht gebruiken. Het eerste schooljaar dat ik niet voor de klas stond, ben ik hier begonnen.”

“Dat ik kom uit het onderwijs is een voordeel want ik weet wat de nood is. Een simpel voorbeeld: een speelplaats-kapstok. Die heb ik zelf ontworpen. Nu komen de kinderen op de speelplaats en vliegen hun jassen overal rond. Zo’n kapstok is 1,2 meter lang en voorzien van tien hangertjes in verschillende kleuren. Ik deed eerst de test op school om te zien of die kapstok stevig genoeg is. Ik heb dat in vier kleuren. Allemaal gemaakt in gerecycleerd kunststof en dat gaat niet kapot. Men moet het niet schilderen en er is daaraan geen onderhoud.”

Het succesverhaal lijkt wel op een ‘gat in de markt’. “In ons land zijn we met een viertal die ongeveer hetzelfde doen”, zegt Olivier. “Het is een markt die aan het opkomen is en een evolutie kent. Niet verwonderlijk ook want de meeste leerlingen brengen dagelijks ongeveer één uur op de speelplaats door. Ik probeer regelmatig iets nieuws op de markt te brengen.”

Leveringen

“Voor de leveringen doe ik beroep op XL Logistics uit Passendale en ben daarover heel tevreden. Ze leveren een paar keer per week. Ondertussen heb ik ook klanten in Frankrijk, tot in Parijs. Ik heb een website in het Frans. Wie zoekt die vindt, zeker? Zo komt men bij mij terecht. Ik ga soms ook zelf in scholen leveren en doe daar dan vaak ideeën is. Iets wat ik zie en vind dat het beter kan, geeft me inspiratie.”

Het schooljaar loopt naar zijn einde maar er zijn ondertussen al enige tijd geen toetsen of examens meer voor ‘meester Olivier’. “Ik gaf altijd graag les maar mis het onderwijs niet”, geeft hij aan. “Het onderwijs is de laatste jaren zodanig geëvolueerd. Het lesgeven komt niet meer op de eerste plaats en dat is jammer. Nu is het veel werken maar het is anders. Nu is het meer fysiek en wel lastig. Misschien zal ik een medewerkers moeten aanwerven.

Olivier is gehuwd met Céline Depuydt, ze geeft les aan het vijfde leerjaar van De Graankorrel. Er zijn twee kinderen Vic (11) en Louis (13). De jongste zoon helpt mee aan de promotie van de onderneming van zijn papa. “Hij is te zien op een filmpje op YouTube”, zegt Olivier.

Corona

“Ik heb een hele voorraad kinderfietsen, met een gegalvaniseerde stalen kader. Vic geeft uitleg om het in klasverband zelf samen te stellen in drie stappen. Die fietsen zijn leuk en stevig.”

Het is druk met Topspeelplaats. “Nu beginnen de bestellingen voor het nieuw schooljaar binnen te komen, door de scholen of bijvoorbeeld het oudercomité”, klinkt het. “Ik beschik hier over ongeveer 350 vierkante meter en eigenlijk ben ik op zoek naar iets ruimer. Het is niet gemakkelijk om iets te vinden. Ik wil bovendien in de omgeving blijven.”

Als starter maakte de gewezen leerkracht ook corona mee. “Tijdens de pandemie heb ik de Topcube ontworpen, een stapelbare zitkubus in kunststof”, vertelt hij. “Heel stevig en in zeven kleuren beschikbaar. Het wordt voor ons gemaakt in België.”

Topspeelplaats beschikt over een mooie catalogus met heel veel foto’s. Men levert niet alleen aan scholen want steden en gemeenten, intercommunales en bedrijven behoren tot het klantenbestand. Meer info: 056/19.07.24 of www.topspeelplaats.be. (EDB)