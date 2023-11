Meest succesvolle herfstvakantie ooit voor LAGO Kortrijk en Zwevegem

LAGO Kortrijk Weide beleefde dit jaar de meest succesvolle herfstvakantie ooit, met een opmerkelijke stijging van 30 procent in bezoekersaantallen ten opzichte van vorig jaar. Ook het aandeel Kortrijkzanen in het zwembad lag hoog, met een stijging van 41 procent in bezoekersaantallen, mede dankzij de recentelijk geïntroduceerde lagere tarieven. In Zwevegem werd eveneens een toename opgemerkt, met 1244 bezoekers tijdens de recente herfstvakantie in vergelijking met 1080 vorig jaar.

Eind oktober werd nog duidelijk dat LAGO Kortrijk en Zwevegem bij de lokale gemeentebesturen kwam aankloppen voor een financiële injectie. Door de corona- en energiecrisis heeft S&R Group, het moederbedrijf, het lastig. De onderhandelingen zouden gaan over een lening van 3,4 miljoen euro op korte termijn.