Meer evenwicht werk-privé? Vraag advies aan Annelies

Annelies Van Daele (45) is maatschappelijk assistent van opleiding, werkt al zes jaar als bemiddelaar bij de VDAB en heeft sinds juli een zelfstandig bijberoep: loopbaanbegeleiding. “Ik wil mensen weer sterker maken”, zegt ze.

“Na corona werd ik steeds vaker geconfronteerd met mensen die niet langer gelukkig waren in hun werkomstandigheden, hun familieleven, hun toekomst. In mijn hoofdberoep heb ik ook enige ervaring daaromtrent opgebouwd, bijkomende cursussen gevolgd in verband met systemisch communiceren, stress- en burnout coach, de bedrijven in Oostende en omgeving, en het herstellen van de werk-privé balans. Daarom heb ik de stap gezet om thuis een eigen praktijk uit te bouwen en mij in bijberoep te vestigen als loopbaan- stress- en burnoutcoach.”

Paniekaanvallen

“Op die manier kan ik een nauwere band opbouwen met mijn cliënten en via een totaalvisie omtrent het probleem, kan je beter advies geven met het doel de persoon te versterken. Zowat 70 procent van mijn cliënten komen uit de zorgsector: verpleegkundigen die na een traumatische ervaring hun werk niet meer aankonden, paniekaanvallen kregen, waarbij ze vreesden hun patiënten te verliezen.”

“Die vrees veroorzaakte soms een klik, waardoor ze geen band meer konden opbouwen met hun nieuwe patiënten. Het gevolg was dat ze hun passie voor de job in de zorg verloren. Mijn taak is in eerste instantie die mensen weer sterker te maken, zodat ze de liefde voor hun job terugvinden en in tweede instantie hulp bieden om indien nodig een andere job te vinden.”

“Mijn eigen passie ligt in de bergen. Ik ben een fervent skifanaat en snowboarder en geef zelfs les in het buitenland. Naast skiën gaat mijn passie uit naar padel en dansen. Op mijn skilatten voel ik mij vrij, net als wanneer ik dans. Dit is ook wat ik bij mijn coaching wil bereiken: een gevoel van vrijheid in het nemen van beslissingen, ongedwongen, zonder angst en in totale rust.”

Kosten terugbetaald

Belangrijk om weten voor Oostendenaars of mensen die werken in Oostende, is dat de vier therapeutische gesprekken, via een loopbaancheck, 40 euro kosten. Die kosten worden evenwel volledig terugbetaald door Het Economisch Huis, dat zich inzet voor corona- en aanverwante problemen in de Zorg.

Heb je nood aan een babbel rond je huidige werksituatie of ken je iemand die op zoek is voor hulp omtrent zijn loopbaan, neem gerust contact en Annelies helpt je verder.