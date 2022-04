Meer dan honderd modellen E-bikes op grootste testparcours van België in Nieuwpoort

Op zaterdag 23 april wordt het Prins Mauritspark in Nieuwpoort voor één dag omgetoverd tot het langste e-bike testparcours van België. Anders dan bij een beurs waarbij je vooral kan kijken naar fietsmodellen, mikt dit evenement op de ervaring die de fiets biedt op een extra lang testparcours.

Elektrische fietsen zijn tegenwoordig razend populair. Je kan ermee door weer en wind blijven fietsen. Dit maakt het voor mensen die weinig plezier in fietsen vinden toch aantrekkelijker om vaker de fiets in plaats van de auto te nemen. Fietsen wordt opeens wel leuk en het draagt bij tot je dagelijkse beweging. T

ijd voor een test, denken ze in Nieuwpoort. En dus wordt daar zaterdag het grootste e-bike testparcours van het land opgebouwd.

Er zijn diverse redenen te bedenken waarom een e-bike voor jou een uitkomst kan bieden. Ondanks dat we al een aantal jaar verder zijn sinds de eerste elektrische fiets op de markt kwam, blijven e-bikes natuurlijk door de batterij vele malen duurder dan traditionele stadsfietsen.

20 infostands

De prijs van een kwalitatief goede elektrische fiets ligt ongeveer rond de 1.200 euro. E-bikes die zijn voorzien van allerlei hoogstaande technieken en luxe onderdelen schieten al snel richting de 2.500 euro. Nieuwsgierige pendelaars en recreatieve fietsers kunnen zaterdag bij meer dan 20 verschillende infostands alles te weten komen over het actuele aanbod. Wie zich op voorhand inschrijft, krijgt de kans om gedurende een uur de verschillende modellen aan een test te onderwerpen en te vergelijken.

Er is vandaag voor iedereen wel een geschikt model op de markt. Het is bijvoorbeeld kiezen tussen de snelle speed pedelec en een fiets die begrensd is op 25 kilometer per uur. Je kunt het comfort van elektrische plooifietsen eens echt zelf aan de proef onderwerpen.

Of twijfel je eerder tussen een e-racefiets of een elektrische mountainbike? Jonge gezinnen in de stad laten steeds vaker de auto voor wat het is en kiezen voor elektrisch aangedreven bakfietsen, die dan ook steeds vaker opduiken in het stedelijke straatbeeld. Geprikkeld? Op het e-Bike Test Event Nieuwpoort neem je ruim de tijd om op één plek alle verschillen te ervaren.

“Het grote pluspunt in vergelijking met andere initiatieven is het lange testparcours, waarop je echt wel de tijd en ruimte krijgt om het gevoel van elektrisch fietsen zelf te ervaren”, aldus organisator Luc Van Ginneken.

Eén uur tijd

“Twintig constructeurs zorgen voor meer dan 100 verschillende modellen, dat is niet niks.”

Elke ingeschreven tester kan op een parcours van meer dan 1,5 kilometer gedurende één uur zoveel e-bikes testen als de tijd toelaat. Wie wil testrijden, moet er snel bij zijn. De organisatie werkt met tijdslots die je op voorhand kan reserveren op www.allesoverebikes.be.

(PG)