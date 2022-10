Meer dan 100.000 chrysanten vliegen de deur uit in Gits: “Niet meer enkel voor het kerkhof”

Drukke tijden bij de chrysantenkwekerij van de broers Patrick (55) en Marnik (52) Werbrouck want de chrysanten schieten er uit de grond. Op drie weken tijd worden de herfstbloeiers van het land gehaald en zo snel mogelijk verkocht. Wanneer wij op 1 november naar het kerkhof trekken, eindigt deze hectische periode voor hen.

Het succesverhaal van de chrysantenkwekerij begon 37 jaar geleden. Patrick, de oudste van twee zonen, kreeg op 15-jarige leeftijd honderd stekjes toegestopt van zijn leraar Gerard Seynaeve. Patrick liep school aan de Torhoutse tuinbouwschool wanneer hij besliste om die stekjes te planten op een lapje grond naast het ouderlijke huis. “Ik kwam met mijn vader overeen dat mijn broer en ik de opbrengst mochten houden voor wat drinkgeld. Het werd een succes en het jaar daarop probeerden we met 500 stekjes. Ook die brachten best wat geld in ons spaarpotje, dus plantten we het derde jaar maar liefst 5.000 stekjes. Helaas maakte mijn vader ons toen wel duidelijk dat het vanaf dan niet meer voor wat zakgeld was”, grapt Patrick.

Zachte kleuren

Voorheen richtte het tuinbouwbedrijf van de ouders van Patrick en Marnik zich op het kweken van sla, tomaten en bloemkool. “Zo’n 35 jaar geleden hebben we die kweek stilaan laten uitdoven en schakelden we volledig over op het kweken van chrysanten en seizoensplanten. Onze 100 stekjes van 37 jaar geleden groeiden uit tot een kweek van 100.000 chrysanten per jaar. We kweekten er ooit nog 150.000, maar die gouden jaren zijn voorbij. De tijden veranderen en we doen aanpassingen naargelang de vraag. De extra grote chrysanten verkopen erg goed en ook de kleuren variëren jaarlijks. Dit jaar hebben we een soort pistachekleur waar veel vraag naar is en ook de zachte kleuren doen het erg goed. Daarnaast wordt de chrysant steeds meer gebruikt als decoratie op het terras of aan de voordeur. Het is een relatief goedkope plant die je kunt verkrijgen in allerlei kleuren en formaten. Voor een paar euro’s heb je minstens 6 weken kleur in de tuin. De tijden dat chrysanten alleen naar het kerkhof werden gebracht, is definitief voorbij”, vertellen de broers, terwijl ze doorheen het interview toch hun klanten te woord staan.

Invloed energiecrisis

De broers Werbrouck verkopen hun waar niet alleen aan tuincentra, groothandels en winkels maar ook particulieren zijn welkom in de Honingstraat. “Veel mensen vinden het erg leuk dat ze zelf in de serres kunnen uitkiezen wat ze willen. Anderen hechten belang aan lokaal kopen en voor sommigen is het een fijn uitje. Je kan een babbeltje slaan terwijl je naar bloemen kijkt. Voor velen gooide de coronacrisis roet in het eten, maar voor ons eigenlijk niet. De verkoop liep goed, maar wat er nu op ons afkomt met die energiecrisis is andere koek. Het zijn onzekere tijden voor iedereen en het wordt bang afwachten wat nog komen zal. We hebben nochtans een tijd geleden geïnvesteerd in zonnepanelen, maar toch is onze factuur torenhoog om serres op te warmen en machines te doen draaien. We blijven in ieder geval positief en denken zeker nog niet aan stoppen. Onze ouders lieten de zaak in 1999 aan ons over. Daar zijn we heel dankbaar voor en we doen onze stiel met hart en ziel”, aldus de chrysantenkwekers. (EVG)

Wie een kijkje wil nemen in de serres van Patrick en Marnik, kan dat elke dag van 7 tot 12 en van 13 tot 18 uur in de Honingstraat 13 in Gits. Vanaf half februari begint de verkoop van alle voorjaarsplanten.