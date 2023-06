Meense brouwerij Eutropius omgedoopt naar BCB

Menen is een nieuwe brouwerij rijker, of toch een vernieuwde brouwerij. Tijdens een feestelijk event pakte Eutropius niet alleen uit met nieuws over een uitbreiding, aanwezigen kregen meteen de nieuwe naam te zien. Met BCB wil de brouwerij hun vakkennis in de verf zetten.

Extra plaats, uitbreiding van de brouwcapaciteiten en een duidelijke toekomstvisie. Tijdens het feest blikten Wouter Vermeersch en Barbara Pratz terug op meer dan 10 jaar bier brouwen. “We gingen in 2012 eerst aan de slag in de brouwerij Eutropius in Heule en namen het bedrijf over in 2014”, klonk het tijdens hun toespraak. “In 2016 werd de locatie in Heule te klein en in een zoektocht naar een nieuw pand kwamen we hier in Menen terecht. Deze maand bestaat de brouwerij 12 jaar en kochten we de achterliggende gebouwen. Het wordt een verjaardag die we dus kunnen vieren met een groei van 25000m² naar een kleine 2 hectare. De extra plaats zal ons in staat stellen onze productiecapaciteit eveneens op te drijven.”

Niet alleen konden alle aanwezigen de extra ruimte bezoeken, ze kregen meteen ook de nieuwe naam van de brouwerij te zien. “Eutropius werd, bij opstart van de brouwerij in 2011, gekozen vanwege de link met Heule. Eutropius is immers de patroonheilige van de gemeente maar een connectie met Menen is er niet. Daarnaast is het ook een realiteit dat de naam weinig internationale allures heeft en ook geen link met bier heeft. We kozen dus voor een radicale aanpak door middel van een compleet nieuwe huisstijl en naam. Eutropius wordt vanaf nu BCB, Belgian Contract Brewery. Duidelijk, eenvoudig en uiterst flexibel, net zoals wij”.