MediaMarkt opent in juni nieuwe vestiging in Waregem: “Strategische locatie”

Winkelketen MediaMarkt komt naar Waregem. In juni opent een gloednieuwe winkel naast de Delhaize, op het kruispunt van de Gentseweg (N43) met de Posterijstraat en de Vijfseweg (beide N357). “Dit wordt een echte belevingssite”, reageert mede-eigenaar Tom Dewitte.

In 2022 opende er op het kruispunt tussen Waregem en Sint-Eloois-Vijve een gloednieuwe Delhaize-winkel. Op de bovenverdieping kwam Bowling Stones en ook Babylux en dierenwinkel Tom&Co kregen een plek op de site. Het grootste deel van de voormalige Delhaize ernaast wordt de komende maanden omgetoverd tot een nieuwe vestiging van MediaMarkt.

“De oude supermarkt is zo’n 2.000 vierkante meter groot. Die hebben we opgesplitst in twee delen. Je vindt er reeds Tom&Co en vanaf juni dus ook de MediaMarkt”, vertelt Tom Dewitte, die met zijn familie eigenaar is van het in totaal 16.000 vierkante meter grote terrein. Zij baten er sinds 2017 de Delhaize uit en verhuren de andere ruimtes. “MediaMarkt geloofde meteen in deze plek. Ze kampen al jaren met een blinde vlek tussen Kortrijk en Gent, die wordt op deze manier weggewerkt.”

Voor jong en oud

“Dit kruispunt is een strategische locatie, er is daarnaast veel parking voor de deur en je kan hier in meerdere winkels terecht. De MediaMarkt wordt een echte belevingswinkel waar klanten en geïnteresseerden advies kunnen vragen en een groot aanbod aan producten zullen terugvinden. Wij zijn als eigenaar alvast erg tevreden, dit past hier perfect. Want het wordt een ganse belevingssite. Een grote supermarkt, babywinkel, dierenzaak, MediaMarkt en boven een bowling waar je kan eten en drinken.”

“De hele familie kan hier terecht, we zetten in op shoppen en beleving voor jong en oud.” Een exacte openingsdatum is er nog niet, die hangt af van de vooruitgang van de werken. “Juni moet lukken. MediaMarkt werkt met volledige teams die zo’n winkel op recordtempo kunnen inrichten”, besluit Dewitte.

“We kunnen inderdaad bevestigen dat er een nieuwe vestiging komt in Waregem”, reageert de woordvoerder van MediaMarkt. “Het is een ideale locatie om onze service aan te bieden.