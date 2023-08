Meat en Meal verhuist naar voormalig dorpscafé La Finance: “Klanten meer betrekken”

Alexander Declerck (27) en Melissa Derycke (30) namen een goeie drie jaar geleden de slagerij van Pieter en Annelies over in de Stationsstraat. Het koppel verhuist slagerij Meat en Meal in het najaar van 2025 naar het pand waar het voormalig dorpscafé La Finance gevestigd was.

“We kochten de huidige slagerij van mijn nicht Annelies en haar toenmalige partner. Alexander werkte hier eerst als jobstudent en later maakte hij deel uit van het vast personeel. Ik deed hier regelmatig een flexi-job en toen de zaak over te nemen was, ben ik gestopt als podoloog. In maart 2020 zijn Alexander en ik het verhaal van Meat en Meal samen beginnen schrijven”, vertelt Melissa. “Al snel werd duidelijk dat ons atelier hier echt te klein is en minstens een opfrisbeurt kan gebruiken. We hebben overwogen om eventueel dit pand te kopen en te renoveren, maar dan moeten we een lange tijd sluiten en dat is bijna onhaalbaar. Door de verhuis iets verderop, kunnen we openblijven om onze klanten van dienst te zijn. We droomden er altijd van om een slagerij zelf van A tot Z te kunnen inrichten, dus dit is een droom die in vervulling gaat”, gaat Alexander verder.

Open atelier

Het koppel wil met de nieuwe slagerij vooral de klanten meer betrekken. “We moeten samen nog heel wat knopen doorhakken over hoe de slagerij er zal uitzien en zo, maar één ding is zeker: er komt een open atelier. Klanten zullen een inkijk hebben in hoe de bereidingen eraan toe gaan en ook voor mensen die achter de schermen werken is het leuk om de klanten te zien. Er is nog een lange weg te gaan, dus het is moeilijk om voorspellingen te doen, maar voorlopig zou de nieuwe slagerij in het najaar van 2025 moeten openen”, vertelt het koppel. (EVG)