Meat Boutique in Ezelstraat stopt ermee wegens personeelsgebrek: “Geen vervanging voor verkoopster”

Meat Boutique, het verkooppunt van vers en bereid vlees in de Ezelstraat, houdt het binnen afzienbare tijd voor bekeken. “We vinden geen geschikt personeel meer”, zegt Anneleen De Meyer, die zich nu samen met haar man Geert Vanden Berghe zal focussen op de hoofdvestiging in Sint-Andries.

Zo’n vier jaar nadat Geert Vanden Berghe, een boerenzoon uit Zuienkerke, en leerkracht Anneleen De Meyer met hun nog steeds erg populaire slagerij-traiteur Vanden Berghe langs de Gistelsesteenweg in Sint-Andries van start gingen, openden ze in de zomer van 2018 een tweede verkooppunt in de Ezelstraat. “We waren meteen verliefd op deze locatie in de sterk florerende Ezelstraat”, liet Anneleen toen in deze krant optekenen. En de bewoners en passanten van de Ezelstraat werden al vlug verliefd op Meat Boutique, want de zaken gingen goed. En toch ziet het ernaar uit dat de dagen van Meat Boutique geteld zijn. “Alle bereidingen en versnijdingen gebeuren in ons atelier in de hoofdvestiging in Sint-Andries, terwijl Meat Boutique in de binnenstad een verkooppunt is. Dit wil ook zeggen dat Meat Boutique gerund wordt door één persoon die echter wel over de nodige productkennis moet beschikken. Het probleem is nu dat de verkoopster die daar voor ons werkt een tijdje terug liet weten dat ze op termijn iets voor zichzelf wil beginnen”, vertelt Anneleen. “Dus we hadden vervanging voor haar nodig, maar hoe hard we ook al gezocht hebben, we vinden niemand. De verkoopster kan wel nog een tijdje aanblijven, maar dat kan niet blijven duren. Intussen hebben we het pand, dat we vier jaar geleden dus hadden aangekocht, te koop gezet. Wanneer we precies zullen stoppen, kan ik nu nog niet zeggen. Dat hangt onder meer af van de verkoop, maar sowieso is het een aflopend verhaal. Jammer natuurlijk, want de verkoop ging daar zeker niet slecht.”

We hebben ook al onze vestiging in Uitkerke moeten sluiten

Algemeen probleem

Volgens Anneleen is personeelsgebrek een groot, algemeen probleem dat zich in de meest uiteenlopende sectoren manifesteert. “Dat horen we overal bij onze klanten en in onze vrienden- en kennissenkring. In onze hoofdvestiging in Sint-Andries zijn we momenteel eigenlijk onderbemand. Een jaar geleden hadden we ook nog een vestiging in Uitkerke opgestart, maar die hebben we drie maanden geleden al stopgezet. Wegens hetzelfde probleem: geen geschikt personeel. Nu zullen we ons dus focussen op de slagerij in Sint-Andries. In Sint-Andries stoppen was nooit een optie, want ons atelier is daar. Het is onze grootste investering en we hebben er een heel groot klantenbestand.”