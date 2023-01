McDonald’s komt naar Kuurne: “Een aanzienlijke opwaardering van deze plek”

De fastfoodketen vroeg en kreeg een omgevingsvergunning voor een nieuwe vestiging langs de Brugsesteenweg. Gejuich bij het gemeentebestuur, geslepen messen bij de huidige huurders van het gebouw, die niet van plan zijn op te krassen.

Inzet van wat ongetwijfeld een boeiende periode zal worden, is het gebouw waar nu Eat & Co zit. Het Chinese restaurant, een onderneming met een allesbehalve rooskleurige reputatie, moet er plaats ruimen voor een gloednieuw McDonald’s restaurant. De vergunning, die dateert van december 2022 prijkt op de omheining van de plaats en de keten brengt alles in gereedheid om Kuurne op de fastfoodkaart te zetten. Bij het gemeentebestuur klinkt alvast een positief geluid. “Het geheel lag er al een tijdje wat verloederd bij”, klonk het eerder nog bij het gemeentebestuur. “De plannen van McDonald’s spreken over een volledig nieuw gebouw met extra aandacht voor groen en ruimte. Het wordt dus een aanzienlijke opwaardering van deze plek.”

McDonald’s zelf kon enkel bevestigen dat de vergunning er was en dat de intentie om er een nieuwe locatie te bouwen werd geconcretiseerd. Meer info zoals een te verwachten openingsdatum werd dan weer niet gegeven.

Eat & Co

Wie heel wat minder optimistisch staat tegenover de komst van de keten is Michael Shi. De uitbater van Eat & Co, meteen ook de huurder van het gebouw, viel uit de lucht toen de vergunning werd toegekend. “Ik heb een huurcontract lopen tot 2025 en ben alvast niet van plan hier voor die datum weg te gaan”, klonk het bitter. “Ik heb geprobeerd contact op te nemen met eigenares van het gebouw en met McDonald’s zelf om te weten wat hier nu precies werd afgesproken, maar kan niemand bereiken.”

De man kwam in 2017 in opspraak nadat een illegale werknemer in het vals plafond van zijn restaurant werd gevonden, tijdens een inval van de politie. In 2022 werd de man schuldig bevonden aan mensenhandel, een veroordeling tegen dewelke hij in beroep ging.

De eigenares van het gebouw wenste, na overleg met McDonald’s, niet op de zaak te reageren.