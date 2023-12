“McDonalds en Albert Heijn geïnteresseerd in Diksmuide”: openbaar onderzoek nieuw retailpark gestart

Er is al veel over gespeculeerd geweest, maar nu is het openbaar onderzoek gestart voor het gloednieuwe retailpark Dixmuda met zes gekende winkels langs de Woumenweg in Diksmuide. In het dossier lezen we dat onder meer McDonalds en Albert Heijn interesse tonen en dat zijn niet de enige gekende winkelnamen die er een vestiging willen openen. Dit zijn de plannen.

De site waarover het gaat strekt zich uit over het terrein waar nu Elektro Dezwarte is gevestigd alsook timmer- en schrijnwerken Dezwarte, een vroegere serre en een drietal particuliere woningen. Die gebouwen gaan tegen de vlakte en in de plaats komt een nieuwe winkelzone met zes commerciële panden.

Het atelier van timmer- en schrijnwerken Dezwarte verhuist naar het industrieterrein Heernisse. De elektrowinkel blijft op het terrein. Daar zullen twee mensen de zaak openhouden. Een andere grote kandidaat die zich in Diksmuide wil vestigen is het Nederlandse warenhuis Albert Heijn. Die plant er een winkel van 1610 vierkante meter waar 47 mensen aan de slag zullen kunnen. De derde kandidaat is de interieurzaak Jysk die tewerkstelling belooft aan vier mensen. De fietsspeciaalzaak Bike Republic wil zijn pand in de Kaaskerkestraat verlaten om zich te vestigen op het retailpark Dixmuda. De winkel in de Kaaskerkestraat zou dan opnieuw op de huurmarkt terechtkomen. McDonalds plant er een hamburgerrestaurant met een McDrive. Tot slot is er ruimte voor twee schoenen- en kledijwinkels in de stijl van C&A, Torfs, LolaLiza, JBC of vanHaren. Voor die twee panden zijn er nog geen concrete kandidaten.

Grote Markt

Het retailpark bevindt zich op 900 meter van de Grote Markt en is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Er is één centrale parking voor 217 voertuigen voorzien, alsook 76 overdekte fietsstalplaatsen en vijf doorsteken voor het traag verkeer. Er is één inrit aan de rechterkant van de parking en één in- en uitrit aan de linkerkant. Die extra inrit aan het fastfoodrestaurant McDonalds is enkel op te rijden wanneer de bezoeker vanuit het zuiden komt. Zo wil de ontwikkelaar vermijden dat chauffeurs, die het hamburgerrestaurant te laat hebben opgemerkt, een u-bocht zouden maken op de Woumenweg.

Een aparte laad- en loszone is eveneens opgenomen in de plannen. Supermarkt Albert Heijn verwacht gemiddeld twee leveringen met een vrachtwagen per dag. Elektro Dezwarte ontvangt maximaal één levering per dag met de vrachtwagen. Bij de overige winkels gaat het over één levering per week. Om de verkeersdruk te verminderen wordt op de Woumenweg een afslagstrook voorzien voor het verkeer dat van het Diksmuids centrum naar het retailpark rijdt. De winkels die er zich zullen vestigen, zullen hun personeel ook aanmoedigen om met duurzaam verkeer te komen door het geven van een gratis fietsuitrusting, een fietsvergoeding of andere stimuli. Het retailpark Dixmuda zal 5800 vierkante meter groot zijn.

Vraag

“Gezien het openbaar onderzoek nog loopt, wil ik nog niet uitgebreid reageren”, zegt burgemeester Lies Laridon (CD&V). “Het feit dat een ontwikkelaar wil investeren in winkels in Diksmuide is goed. Er is duidelijk een vraag van inwoners om meer winkelkeuze te hebben. Over die andere site in de Woumenweg, dichter bij het centrum, waarvoor Jumbo al eens een aanvraag heeft ingediend, is er voorlopig geen nieuws.” (GUS)